القنصل العام المصرى فى بورسودان يسلم مساعدات طبية لعلاج مرضى الكلى

جدة - نرمين السيد - سلم القنصل العام المصرى سامح فاروق شحاتة فى بورسودان، الدفعة الثالثة من المساعدات الطبية والدوائية، المقدمة من حكومة جمهورية مصر العربية، من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والموجهة إلى القسم المصرى بمركز الكلى بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر السودانية، لعلاج مرضى الكلى فى شرق السودان.





جاء ذلك بحضور أمين عام حكومة ولاية البحر الأحمر السودانية رابح فضل الكريم، ومدير عام وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر دكتور إبراهيم ملك الناصر ومدير مركز الكلى فى بورسودان دكتور ياسر محمد، ومجموعة من مسئولى ولاية البحر الأحمر. وأعرب مدير عام وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر عن خالص الشكر والتقدير للحكومة المصرية ووزارة الخارجية وخاصة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والقنصلية العامة المصرية فى بورسودان، على المساعدات الطبية المقدمة، والتى تمثل الدفعة الثالثة المرسلة خلال عام. وأكد على متانة العلاقات الثنائية على المستوى الحكومى أو الشعبى والروابط الأسرية والقبلية الوطيدة بين مصر والسودان.

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