رئيس جامعة الأزهر: على الطلاب أن يحملوا الرسالة الوسطية لأرجاء الدنيا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داوود، إنه على طلاب الأزهر أن يحملوا رسالته الوسطية المعتدلة إلى جميع أرجاء الدنيا، وأن يعملوا بما يتعلموا، مشيرا إلى أن كليات الأزهر تضم العديد من العلماء، داعيا الطلاب إلى أن يجددوا العزيمة والنية فى أخذ العلم، وعدم التكاسل.





جاء ذلك خلال تفقد رئيس جامعة الأزهر، لكليات قطاع الدراسة اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة والقانون؛ للترحيب بالطلاب الجدد، والنظر فى انتظام الدراسة بقاعات الدرس فى اليوم الأول لبدء العام الدراسى الجديد 2022 - 2023، مشددا على أهمية انتظام المحاضرات، وحسن استقبال الطلاب، وتعريفهم بالكليات وأقسامها. رافق رئيس الجامعة خلال الجولة عمداء ووكلاء كليات الجامعة بالدراسة، جدير بالذكر أن كليات جامعة الأزهر بالدراسة كانت فى طليعة الكليات التى حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

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