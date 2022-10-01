بدء التشغيل التجريبى للمبنى الأول بمستشفى سوهاج

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن بدء التشغيل التجريبى للمبنى الأول (1) بمستشفى سوهاج العام بعد تجديد جميع الوصلات الداخلية بالمبنى وكذلك الكابلات الخارجية.





وأضاف "النجار"، فى بيان له اليوم السبت، أن هناك محول أخر تم تركيبه وجاهز للتشغيل فور انتهاء العمل ورفع كفاءة باقى المبانى، حيث تم تشغيل قسم الغسيل الكلوى بالمستشفى تحت إشراف دكتور أيمن مكرم مدير إدارة الكلى بمديرية الصحة.

وحرص الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة على أن يكون أول المستقبلين لمرضى الغسيل الكلوى والتأكد من توفر كافة احتياجاتهم.

وكان أيضا فى استقبال المرضى الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجى ود مصطفى محمد مصطفى مدير إدارة المستشفيات ود ايهاب هيكل مدير المستشفى العام ود أحمد مصطفى مسئول وحدة الغسيل الكلوى.

ومن جانبهم أبدى المرضى عن سعادتهم بالعودة لأماكنهم فى غضون أيام بعد رفع كفاءة الوحدة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه سيتم تشغيل باقى أقسام المبنى تباعًا بعد استكمال التجهيزات حيث يضم المبنى أقسام الاستقبال والطوارئ والغسيل الكلوى والنساء والتوليد والعمليات الحضانات، مؤكدًا استمرار إنعقاد غرفة عمليات مديرية الصحة داخل المستشفى لمتابعة سير الأعمال لحظة بلحظة وتذليل أى معوقات.