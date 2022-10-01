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وأضاف "النجار"، فى بيان له اليوم السبت، أن هناك محول أخر تم تركيبه وجاهز للتشغيل فور انتهاء العمل ورفع كفاءة باقى المبانى، حيث تم تشغيل قسم الغسيل الكلوى بالمستشفى تحت إشراف دكتور أيمن مكرم مدير إدارة الكلى بمديرية الصحة.
وحرص الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة على أن يكون أول المستقبلين لمرضى الغسيل الكلوى والتأكد من توفر كافة احتياجاتهم.
وكان أيضا فى استقبال المرضى الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجى ود مصطفى محمد مصطفى مدير إدارة المستشفيات ود ايهاب هيكل مدير المستشفى العام ود أحمد مصطفى مسئول وحدة الغسيل الكلوى.
ومن جانبهم أبدى المرضى عن سعادتهم بالعودة لأماكنهم فى غضون أيام بعد رفع كفاءة الوحدة.
وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه سيتم تشغيل باقى أقسام المبنى تباعًا بعد استكمال التجهيزات حيث يضم المبنى أقسام الاستقبال والطوارئ والغسيل الكلوى والنساء والتوليد والعمليات الحضانات، مؤكدًا استمرار إنعقاد غرفة عمليات مديرية الصحة داخل المستشفى لمتابعة سير الأعمال لحظة بلحظة وتذليل أى معوقات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء التشغيل التجريبى للمبنى الأول بمستشفى سوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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