ليفربول يتعثر.. تعادل مخيب للآمال بالثلاثة مع برايتون وصلاح أسيست

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أكتوبر 2022 06:30 مساءً - سقط فريق ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، في فخ التعادل 3-3 أمام نظيره برايتون، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.