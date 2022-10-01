ليفربول يتعثر.. تعادل مخيب للآمال بالثلاثة مع برايتون وصلاح أسيست

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أكتوبر 2022 06:30 مساءً - سقط فريق ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، في فخ التعادل 3-3 أمام نظيره برايتون، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
محمد يوسف
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