عبدالغفار يؤكد توفير الاحتياجات اللازمة لتحسين بيئة العمل بالمنشآت الطبية

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وحدتى طب أسرة "الجعافرة وأبو الريش قبلى" بمحافظة أسوان، الجارى تطويرهما ورفع كفاءتهما، مؤكدا أهميتهما باعتبارهما من المنشآت الطبية الذكية المدرجة، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.





يأتى ذلك ضمن جولة الوزير، بمحافظة أسوان، اليوم السبت، والتى رافقه خلالها أشرف عطية محافظ أسوان، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الصحية، وتذليل العقبات أو التحديات التى قد تواجه القطاع الصحى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير حرص على تفقد وحدة طب أسرة الجعافرة، مؤكدا أهمية هذه الوحدة نظرا لموقعها الجغرافى، حيث تخدم 12 ألف و750 مواطن من سكان المنطقة، وتم فتح 11 ألف و580 ملف طبى من للمترددين على الوحدة، وتقديم الفحص الشامل لـ 3 آلاف و580 مواطن، بتخصصات "الباطنة، الحميات، طب أسرة، الجراحة العامة"، بالإضافة إلى عيادة طب الأسنان، والتى يتردد عليها 50 حالة يوميا.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير حرص على تفقد غرف طب الأسرة، والصيدلية، كما تفقد غرفة التطعيمات ومتابعة الطفل، والتى تقدم الخدمة الطبية لـ 60 طفلا فى الجلسة الواحدة، بينما تستقبل عيادة الأسنان، ما يقرب من 50 حالة يوميا.

ونوه "عبدالغفار" إلى أن الوزير أشاد بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، كما أشاد بانتظام الفرق الطبية العاملة، مؤكدا حرص الوزارة على توفير كافة سبل الدعم والاحتياجات اللازمة لتحسين بيئة العمل بالمنشآت الطبية.

وأشار إلى أن الوزير، استكمل جولته التفقدية بزيارة وحدة طب أسرة أبو الريش قبلى، والتى تخدم 27 ألف و581 مواطن من سكان المنطقة، موضحا أن الوزير اطلع على منظومة تسجيل المرضى، حيث بلغ عدد الملفات الطبية للأسر المنتفعين بخدماتها، 4 آلاف و779 ملف طبى، بالإضافة إلى 20 ألف و233 ملف طبى فردى، فيما تم تقديم خدمة الفحص الطبى الشامل لـ 6 آلاف و530 مواطن، فى تخصصات "الباطنة، الجراحة، طب أسرة" بينما تستقبل عيادة الأسنان نحو 8 آلاف و540 حالة شهريا.

وأوضح "عبدالغفار" أن الوزير تفقد "عيادة طب الأسرة، والأسنان، ومعمل الدم، ومعمل الطفيليات، وفرز التعقيم"، مشيرا إلى أن الوزير تفقد أماكن الانتظار المخصصة للمرضى وأسرهم، للتأكد من حصولهم على خدمة طبية ذات جودة عالية.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى بالوزارة، والدكتور إيهاب عماد وكيل الوزارة بمحافظة أسوان.