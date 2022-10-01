التعليم: تدريب 30 ألف معلم على أنشطة «التوكاتسو»

جدة - نرمين السيد - انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من تدريب 30 ألف معلم وقيادة ومديرى مدارس على أنشطة التوكاتسو، بالتعاون بين وحدة مشروع المدارس المصرية اليابانية والإدارة المركزية للتعليم الأساسى وجامعة الإسكندرية.





وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت، أن التدريبات استهدفت التوعوية بأنشطة التوكاتسو المدرجة بمناهج التعليم المصرى الجديد 2.0 للمعلمين بالمدارس الحكومية على مستوى الجمهورية، واستمرت على مدار 3 أشهر على أن يتم استكمال التدريبات للفئات المستهدفة وفق بروتوكول التعاون بين الجهات المشاركة. جدير بالذكر أن هذا المشروع جاء بناء على اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصرى وتنمية شخصية الطلاب ورفع كفاءة العاملين بالمدارس الابتدائية لتنفيذ أنشطة التوكاتسو.

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