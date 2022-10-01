جدة - نرمين السيد - تابع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، اليوم السبت، نتائج أعمال لجنة تقييم المشروعات الخضراء والذكية والتى استمرت لمدة أسبوع كامل، لاختيار المشاريع التى سيتم تصعيدها للتقييم على مستوى الجمهورية وعرض المشروعات الفائزة منها ضمن فعاليات مؤتمر قمة المناخ المقرر انعقاده فى شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.





واستعرض المحافظ الموضوعات والأهداف المتعلقة بالمشروعات الستة التى اختارتها اللجنة من بين 38 مشروعًا تم تقديمها على مستوى المحافظة، وتتضمن مشروعا واحدا لكل فئة من الفئات الستة الواردة بالمادة الأولى بقرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن وهى المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة "خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة" والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وفقًا للمعايير التى حددتها اللجنة التنظيمية الوطنية لاختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة بمجال الاقتصاد الأخضر كآلية لتحقيق التنمية المستدامة. وقدم المحافظ الشكر لأعضاء اللجنة على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية وتكثيف الجهود للوصول للتقييم الأمثل للمشروعات التى سيتم تصعيدها، مشيرًا إلى ضرورة تحفيز وتشجيع أصحاب المشروعات المشاركة بالمسابقة التى لم يتم تصعيدها للمشاركة فى الأعوام القادمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الفيوم يتابع نتائج أعمال لجنة تقييم المشرعات الخضراء والذكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.