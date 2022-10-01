رئيس مجلس الدولة يهنئ القضاة بمناسبة بدء العام القضائى الجديد

جدة - نرمين السيد - تقدم المستشار رئيس مجلس الدولة بالتهنئة لقضاة المجلس، بمناسبة بدء العام القضائى الجديد، وتمنى لهم التوفيق والسداد فى رسالتهم السامية، لتحقيق العدالة الناجزة لجموع المتقاضين أمام محاكم المجلس.





يأتى ذلك فى إطار من العمل الجاد والتعاون المُثمر بين كافة الزملاء، بما يكفل دوام الرفعة والشموخ لمجلس الدولة، والازدهار لوطننا الغالى. وكل عام وأنتم بألف خير.

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