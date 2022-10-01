أول يوم دراسة.. وزير التعليم العالى يتفقد جامعة 6 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن الجامعات التكنولوجية تقوم بعقد شراكات مع الجامعات التكنولوجية ذات الخبرة العالية فى هذا المجال، وكذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع مختلف المؤسسات الصناعية والشركات والمصانع بالمجتمع المحلى المُحيط، بهدف تأهيل وتدريب خريجى هذه الجامعات ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المُستقبلية.

جاء ذلك فى إطار جولاته التفقدية للجامعات للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، ظهر اليوم السبت، مقر جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية، يُرافقه الدكتور هبة سالم، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور أحمد الحيوى، مستشار الوزير للتعليم الفنى والأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، والدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، والدكتور هشام فاروق، مساعد الوزير للتحول الرقمى، وأحمد الشيخ، الوكيل الدائم للوزارة، وعدد من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير مبانى الجامعة والمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمكتبة، للاطمئنان على جاهزيتها لأداء دورها المرجو منها فى تنمية مهارات الطلاب وصقلها ومساعدتهم فى تنمية قدراتهم للمُنافسة في سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وتلبية احتياجات وظائف المُستقبل.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بأن جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية تقع على مساحة 1000 فدان، وتضم (مبنى صندوق تطوير التعليم ومبنى إدارة الجامعة و2 مبنى للفصول الدراسية ومبنى الورش والمعامل)، وبتكلفة إجمالية بلغت 724.5 مليون جنيه، مضيفًا أنه تم توفير جميع مُقومات البنية الأساسية المعلوماتية، لتتوافق مع البرامج الدراسية الخاصة بها، وتجهيزها بأحدث الأجهزة اللازمة للمعامل والمراكز البحثية، والتى تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية والتعليمية للبرامج الجديدة التي سيتم تقديمها بالجامعة.

وأوضح المُتحدث الرسمى أن جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية تقدم برامج دراسية جديدة تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المُحيطة بها، خلال العام الدراسى 2022/2023، وتشمل (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج - تكنولوجيا السكك الحديد - تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية - التخصصات الصحية).

الجدير بالذكر أنه تم إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسى 2022/2023، وهى: (جامعة الغربية التكنولوجية - جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية)، وتقدم هذه الجامعات العديد من البرامج الدراسية الحديثة والمُتميزة التى تؤهل الطلاب لتلبية احتياجات سوق العمل المُستقبلى.