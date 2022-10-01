القبض على تشكيل عصابى للنصب على راغبى تغير العملات الأجنبية خارج البنوك

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أكتوبر 2022 04:29 مساءً - نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط كلٍ من مالك شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية" – نجله، مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية، حال استقلالهما سيارة ملاكى ملك وقيادة الثانى بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على مبالغ مالية 15800 دولار أمريكى فئة 100 دولار "مقلدة" و100 ألف جنيه فئة 200 جنيه "مقلدة")، وكذاعملات أجنبية ومحلية "صحيحة"، وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على راغبى تغير العملات الأجنبية خارج المصارف والقنوات الشرعية للسوق المال، وتحصلهما على العملات المقلدة من (عامل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم العمرانية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير بمسكنه، وعُثر على (جهاز حاسب آلى بمشتملاته يحتوى على نماذج لعملات محلية فئة " 5، 10، 20، 100، 200، وأجنبية فئة 100 دولار"، تستخدم لطباعة العملات المقلدة ونماذج وثائق زواج، و طباعة ألوان والأدوت المستخدمة فى الطباعة، 3 وثائق زواج على بياض بها صور أشخاص - 2 هاتف محمول، وكذا 89 ألف دولار فئة 100 دولار "مقلدة" - و194 ألف جنيه فئة 200 جنيه "مقلدة"، وبمواجهته اعترف بالنصب على راغبى تغيير العملات الأجنبية خارج المصارف والقنوات الشرعية للسوق المالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير وتقليد العملات الورقية وملاحقة وضبط القائمين عليها لما لها من تأثير سلبى على الإقتصاد القومى للبلاد.

ويأتى ذلك، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير وتقليد العملات الورقية، وملاحقة وضبط القائمين عليها لما لها من تأثير سلبى على الإقتصاد القومى للبلاد.