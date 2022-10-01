وزير التربية والتعليم ومحافظ دمياط يلتقيان قيادات التعليم بالمحافظة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أكتوبر 2022 04:28 مساءً - الدكتور رضا حجازي: أولياء الأمور شركاء الوزارة في العملية التعليمية.. ولا تطوير بدون الارتقاء بأداء المعلم والحفاظ على مكانته

حجازي: لن نترك أي مدرسة على مستوى الجمهورية تعاني من مشكلة ولن نقبل بأي تجاوزات أو أخطاء تعيق انتظام العملية التعليمية

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط اجتماعًا موسعًا مع قيادات التربية والتعليم بالمحافظة لمتابعة سير العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد 2022/2023.

وفي البداية، رحبت محافظ دمياط باسمها واسم قيادات المحافظة بالسيد الوزير في زيارته الأولى للمحافظة.

وأشارت إلى إنها ناقشت مع الدكتور رضا حجازي عدة ملفات وموضوعات في إطار سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة، لوضع حلول للتحديات والعقبات للارتقاء بالمنظومة التعليمية بدمياط.

ومن جانبه، أكد الوزير أن أولياء الأمور شركاء للوزارة في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف عودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واسترجاع دور المدرسة التربوي واكتشاف المواهب وتنميتها.

ووجه الوزير، قيادات التعليم بالمحافظة، بتذليل كافة الصعوبات أمام الطلاب خلال العام الدراسي الجديد وتسليم الكتب لجميع الطلاب، مشيرًا إلى أنه لا تطوير بدون الارتقاء بأداء المعلم وتدريبه، كما شدد على أنه لن يترك أي مدرسة على مستوى الجمهورية تعاني من مشكلة ولن يقبل بأي تجاوزات أو أخطاء تعيق انتظام العملية التعليمية.

كما وجه الوزير بضرورة البدء في عمل توعية طلابية لنشر الوعي الطلابي نحو التغير المناخي تزامنا مع تنظيم مصر للمؤتمر العالمي للتغيرات المناخية بشرم الشيخ “cop27”، والذي تشارك فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمعرض كبير.

وأشار الدكتور رضا حجازي إلي أهمية زيادة الوعي لدى طلاب المدارس بالمشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية والمشروعات القومية الجاري العمل بها لزيادة ودعم روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.

وأوضح أن الوزارة اتخذت خطوات عملية لدمج التكنولوجيا في العملية التعليمية من خلال الاستفادة بالقنوات المدرسية والمنصات التعليمية وتخصيص فترات مشاهدة داخل الفصل.

وفيما يخص تطبيق يوم الأنشطة بالمدارس، أوضح الدكتور رضا حجازي أنه سيتم تطبيق الفكرة في ما لا يقل عن 25% من المدارس بالإدارات كمرحلة أولى وسيتم تطبيقها بشكل تدريجي على مدار العام الدراسي على بقية المدارس في كل إدارة.