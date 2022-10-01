رئيس محكمة النقض يشكر السيسى لدعمه جميع الوسائل المؤدية إلى العدالة الناجزة

جدة - نرمين السيد - هنأ مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضى محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض، جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة بالعام القضائى الجديد، ويسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالخير والبركات والرفعة فى تحقيق رسالة القضاء السامية، متطلعاً إلى تحقيـق المزيـد من الإنجازات.





وتوجه المجلس، وفقا لبيان صحفى، بالأصالة عن نفسه وعن جموع رجال القضاء والنيابة العامة بالشكر الجزيل لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى على دعمه لجميع الوسائل المؤدية إلى العدالة الناجزة وترسيخ دعائم استقلال القضاء.

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