188 فردا كل ساعة.. عدد سكان مصر يبلغ 104 ملايين نسمة بالداخل

جدة - نرمين السيد - وقال الجهاز، فى بيان اليوم، إن عدد السكان كان قد بلغ 103 ملايين نسمة يوم الثلاثاء 22 فبراير الماضى، وفقا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

ومع بلوغ عدد السكان 104 ملايين نسمة، يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) قدرها مليون نسمة خلال 221 يوما أى 7 شهور و11 يوما، أى 4525 نسمة فى اليوم بما يعادل 188.5 فرد كل ساعة أو 3.1 نسمة كل دقيقة، بما يعنى زيادة سكانية بمعدل فرد كل 19 ثانية تقريبا.

ولاحظ الجهاز انخفاض الفترة الزمنية التى تحقق فيها هذا المليون لتصبح 221 يوما مقابل 232 يوماً خلال المليون السابق، ويرجع ذلك إلى الانخفاض الملحوظ فى عدد الوفيات ليصل إلى 1566 حالة فى اليوم مقابل 1858 فى اليوم خلال الفترة التى تحقق فيها المليون السابق.

وقد بلغ عدد المواليد خلال الفترة (22/2/2022 - 1/10/2022) 1.346 مليون، بمتوسط يومى بلغ 6090 مولودا، و254 مولودا كل ساعة، بينما وصل عدد المواليد كل دقيقة إلى (4.2 مولود) بما يعنى مولود كل 14.1 ثانية.

وحول معدل المواليد المقدر خلال الفترة وأكبر وأقل المحافظات، أوضحت البيانات أن عدد المواليد خلال تحقق هذا المليون بلغ (1.346 مليون مولود ) مقابل 1.431 مليون مولود خلال تحقق المليون السابق حيث بلغ معدل المواليد المقدر 21.1 فى الألف.

وسجلت محافظات أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، بنى سويف أعلى معدلات المواليد خلال هذه الفترة حيث بلغ المعدل بها 26.9 / 26.3 / 26.3/ 25.5 / 24.2 لكل ألف من السكان على الترتيب، فى حين سجلت محافظات بورسعيد، دمياط، السويس، الدقهلية، القليوبية أقل معدلات مواليد حيث بلغ معدل المواليد بها 13.5/ 16.8 /17.4/ 18/ 18 لكل ألف من السكان على الترتيب.

ويلاحظ أن المسح الصحى للأسرة المصرية قد أشار إلى أن مستويات الإنجاب مازالت مرتفعة وبلغت 2.85 طفل لكل سيدة، مما سيؤدى إلى زيادة عدد سكان مصر إلى 165 مليون نسمة فى عام 2050 بينما إذا انخفضت مستويات الإنجاب إلى 1.6 طفل لكل سيدة يصل عدد السكان إلى 139 مليون نسمة فى عام 2050 أى بفارق 26 مليون نسمة.

ويتطلب الأمر تضافر جهود جميع أفراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدنى والإعلام بشتى أشكاله مع أجهزة الدولة لضبط معدلات الزيادة السكانية التى تشكل عبئاً على الاقتصاد القومى وتمثل تحدياً كبيراً أمام جهود الدولة المستمرة فى مجال التنمية، ويتولد عنها العديد من التحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والأمنية.

وتحتل مصر الترتيب الأول بين الدول العربية، والثالث بين الدول الإفريقية، والرابع عشر بين دول العالم من حيث عدد السكان.