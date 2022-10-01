وزير الصحة يتفقد أعمال تطوير مستشفى كوم أمبو المركزى (صور)

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تأتى زيارة الوزير، ضمن سلسلة من الجولات الميدانية الدورية بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الإنشاءات الجديدة والتطوير ورفع الكفاءة بالمنشآت الطبية الجارى تنفيذها، وتذليل العقبات التى تواجه سير العمل بالقطاع الصحى، وفقا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بما يساهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وجه الوزير، بمراجعة أعمال التشطيبات النهائية، واستكمال التجهيزات الطبية وغير الطبية، وفقا للجداول الزمنية، للبدء فى العمل الفعلى فى تقديم الخدمات للمواطنين، كما وجه الوزير بالتأكد من إجراء الصيانات الدورية لشبكات الكهرباء والصرف الصحى والمياه.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استمع إلى شرح تفصيلى حول الهيكل الوظيفى للمستشفى، والذى تبلغ مساحته 9295 مترا مربعا، ويتكون من مبنى رئيسى بـ 4 طوابق، بطاقة استيعابية 129 سريرا، تشمل أسرة "عناية مركزة، إقامة داخلية، حضانات مبتسرين، غسيل كلوى، عيادات خارجية".
وتابع عبدالغفار، أن الوزير تفقد أقسام "قسطرة القلب، عناية قسطرة القلب، الولادة الطبيعية، المبتسرين، العمليات الجراحية، إقامة المرضى"، لافتا إلى أن المستشفى يقدم خدمات علاجية فى تخصصات "باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أمراض جلدية، أنف وأذن وحنجرة، مبتسرين، جراحة الفم والأسنان، قلب وصدر، عناية مركزة، استقبال وطوارئ، علاج طبيعى تنظيم أسرة، غسيل كلوى، جراحة مسالك بولية، أشعة مقطعية".
رافق الوزير خلال جولته الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى بالوزارة، والدكتور إيهاب عماد وكيل الوزارة بمحافظة أسوان.
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