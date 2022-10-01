وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن حزمة من القرارات لكبار السن

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أكتوبر 2022 02:32 مساءً - في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين والذي يوافق اليوم السبت الأول من أكتوبر من كل عام، وانطلاقاً من التزام الدولة بكفالة حقوق المسنين من خلال تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة، في إطار من احترام الكرامة وضمان حقهم في الحياة.

أعلنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حزمة من القرارات التي تقدمها الوزارة للمسنين وكبار السن تقديرا لمكانتهم وتأكيدًا علي دعم الدولة لهم، وجاءت حزمة القرارات كالتالي:

- زيادة ١٠٠ جنيه لكل المستفيدين من برنامج كرامة لمدة شهر واحد

- توصيل المعاشات للمنازل مجاناً لمن يرغب من المسنين غير القادرين على التنقل أو أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة البريد

- عضوية مجانية بنوادي المسنين على مستوى الجمهورية وعددهم ١٩٢ ناديا، وذلك خلال شهر أكتوبر

- فتح باب التطوع لزيارة وخدمة المسنين سواء من هم في مؤسسات الرعاية

- افتتاح دار مسنين خاصة للكفيفات من كبار السن بالشراكة مع جمعية النور والأمل، وقرب افتتاح دار الباقيات الصالحات للمسنين المصابين بالزهايمر بالشراكة مع صندوق عطاء وجمعية الباقيات الصالحات

- اشتراك مجاني للمسنين فوق الـ٦٥ عاما في معارض ديارنا لعرض منتجاتهم الحرفية

- قرب إصدار قانون المسنين في دورة مجلس النواب الحالية

- استمرار بنك ناصر الاجتماعي في طرح شهادة "رد الجميل " للعملاء من كبار السن ويبلغ العائد على شهادة رد الجميل لكبار السن ذات الـ 3 سنوات حوالي 15.25%، وفتح الحساب وإصدار البطاقة مجاني خلال شهر أكتوبر الجاري.

وستعلن وزارة التضامن الاجتماعي آليات التنفيذ خلال الأيام المقبلة.