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محافظ دمياط تستقبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أكتوبر 2022 02:32 مساءً - استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم السبت ،الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، وذلك فى مستهل زيارته للمحافظة التى جاءت تزامناً مع انطلاق العام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٢، حيث قاما بتفقد مدرسة ٦ أكتوبر الابتدائية المطورة بمدينة دمياط للاطمئنان على انتظام سير اليوم الدراسى وتطبيق اليوم الرياضى والثقافى بالمدرسة وذلك وفقًا لخطة حددتها الوزارة نظرا لأهمية الدور الذى تلعبه الرياضة و الأنشطة المختلفة فى تنميةمهارات الطلاب واكتشاف مواهبهم..

حيث تابع الوزير والمحافظ خلال الزيارة التى جاءت بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و العقيد دكتور سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة والاستاذ على عبد الرؤوف مدير مديريةالتربية والتعليم وم.جيهان حسين رئيس قطاع هيئة الابنية التعليمية، ما تم اتخاذه من استعدادات لاستقبال الطلاب ، وتسليم الكتب المدرسية وتوفير المناخ الملائم والآمن والصحى لهم بما يحقق انتظام سير اليوم الدراسى، كما أكدا على اتباع الإجراءات الاحترازية و تطبيق معايير الأمن والسلامة للحفاظ على سلامتهم .

كما حرص وزير التربية والتعليم ومحافظ دمياط على التواصل مع المعلمين والطلاب ومشاركتهم الحصص الدراسية والأنشطة بالفصول والمكتبة و قاعة مصادر التعلم ، وشهدا أيضًا عدد من الأنشطة الرياضية بالفناء ، هذا وقد أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم على ضرورة غرس قيم الولاء والانتماء والمواطنة والالتزام بتحية العلم و تعزيز الاهتمام بتنمية شخصية الطلاب مع الاهتمام بالجوانب السلوكية والشخصية لهم واكسابهم مهارات التفكير الابداعى والابتكارى بما يضمن خلق أجيال واعية ومثقفة ، مؤكدًا أيضا على تهيئة جو عمل ملائم للمعلمين وتطبيق طرق التدريس الحديثة..

وفى سياق متصل، ، تسلم الدكتور رضا حجازى لافتة اعدتها المديرية حملت شعار " قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا " و " نحن شركاء فى بناء شخصية أبنائكم " ، وذلك تفعيلا للقيم التى وجهت بها الوزارة بجميع المدارس ..

هذا وقد أكدت " محافظ دمياط " أنه تم وضع خطة محددة للاستعداد التام للعام الدراسى الجديد ، والتأكد من جاهزية المدارس، حيث استعدت ١٠٧٩ مدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة على مستوى الادارات التعليمية العشر لاستقبال ما يقرب من ٤٥٠ الف و ٦٢٩ طالب وطالبة، مشيرة إلى تجهيز ٢٣٥ مقر لمرحلة رياض الأطفال بإجمالى ٨١٢ قاعة لاستقبال ٣٧٠٣٧ ، هذا إلى جانب افتتاح ١٧ قاعة جديدة لاستيعاب الأطفال المتقدمين لمدارس اللغات حتى سن ٥ سنوات ، كما لفتت إلى حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل للمنظومة التعليمية وذلك لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠..

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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