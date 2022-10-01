محافظ دمياط تستقبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أكتوبر 2022 02:32 مساءً - استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم السبت ،الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، وذلك فى مستهل زيارته للمحافظة التى جاءت تزامناً مع انطلاق العام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٢، حيث قاما بتفقد مدرسة ٦ أكتوبر الابتدائية المطورة بمدينة دمياط للاطمئنان على انتظام سير اليوم الدراسى وتطبيق اليوم الرياضى والثقافى بالمدرسة وذلك وفقًا لخطة حددتها الوزارة نظرا لأهمية الدور الذى تلعبه الرياضة و الأنشطة المختلفة فى تنميةمهارات الطلاب واكتشاف مواهبهم..

حيث تابع الوزير والمحافظ خلال الزيارة التى جاءت بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و العقيد دكتور سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة والاستاذ على عبد الرؤوف مدير مديريةالتربية والتعليم وم.جيهان حسين رئيس قطاع هيئة الابنية التعليمية، ما تم اتخاذه من استعدادات لاستقبال الطلاب ، وتسليم الكتب المدرسية وتوفير المناخ الملائم والآمن والصحى لهم بما يحقق انتظام سير اليوم الدراسى، كما أكدا على اتباع الإجراءات الاحترازية و تطبيق معايير الأمن والسلامة للحفاظ على سلامتهم .

كما حرص وزير التربية والتعليم ومحافظ دمياط على التواصل مع المعلمين والطلاب ومشاركتهم الحصص الدراسية والأنشطة بالفصول والمكتبة و قاعة مصادر التعلم ، وشهدا أيضًا عدد من الأنشطة الرياضية بالفناء ، هذا وقد أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم على ضرورة غرس قيم الولاء والانتماء والمواطنة والالتزام بتحية العلم و تعزيز الاهتمام بتنمية شخصية الطلاب مع الاهتمام بالجوانب السلوكية والشخصية لهم واكسابهم مهارات التفكير الابداعى والابتكارى بما يضمن خلق أجيال واعية ومثقفة ، مؤكدًا أيضا على تهيئة جو عمل ملائم للمعلمين وتطبيق طرق التدريس الحديثة..

وفى سياق متصل، ، تسلم الدكتور رضا حجازى لافتة اعدتها المديرية حملت شعار " قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا " و " نحن شركاء فى بناء شخصية أبنائكم " ، وذلك تفعيلا للقيم التى وجهت بها الوزارة بجميع المدارس ..

هذا وقد أكدت " محافظ دمياط " أنه تم وضع خطة محددة للاستعداد التام للعام الدراسى الجديد ، والتأكد من جاهزية المدارس، حيث استعدت ١٠٧٩ مدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة على مستوى الادارات التعليمية العشر لاستقبال ما يقرب من ٤٥٠ الف و ٦٢٩ طالب وطالبة، مشيرة إلى تجهيز ٢٣٥ مقر لمرحلة رياض الأطفال بإجمالى ٨١٢ قاعة لاستقبال ٣٧٠٣٧ ، هذا إلى جانب افتتاح ١٧ قاعة جديدة لاستيعاب الأطفال المتقدمين لمدارس اللغات حتى سن ٥ سنوات ، كما لفتت إلى حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل للمنظومة التعليمية وذلك لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠..