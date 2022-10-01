جدة - نرمين السيد - شاركت مديرية القوى العاملة بالبحيرة برئاسة عثمان عبد الرسول عثمان، وكيل الوزارة، ومنى على زين العابدين، وكيل المديرية، بملتقى توظيف "اشتغل فنى" لخريجى التعليم الفنى والتدريب المهنى للعمل بشركات القطاع الخاص وسط إقبال كثيف من الشباب من الجنسين.





يأتى ذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وبالتنسيق مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والمهنى "TVET EGYPT" والاتحاد الأوروبى فى مصر، وبحضور أكثر من 30 شركة من شركات القطاع الخاص فى مصر. وأوضح مدير المديرية أن الملتقى انطلق لكل خريجى التعليم الفنى والتدريب المهنى للعمل بشركات القطاع الخاص، بقاعة وجيه أباظة بنادى ألعاب دمنهور، مشيرا إلى أن الملتقى يستهدف توفير أكثر من 3500 فرصة عمل حقيقية بمختلف المجالات داخل المحافظة وخارجها بالمحافظات المجاورة للذكور والإناث بخبرة أو بدون خبرة. وشاركت المديرية فى نوفمبر، 13 شركة بإجمالى 2000 فرصة عمل، وسيتم متابعة هذه المنشآت للوقوف على جدية فرص العمل تأكيدا على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بتحرى الدقة والتأكد من مصداقية تلك الفرص.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمشاركة 30 شركة.. انطلاق ملتقى توظيف «اشتغل فنى» بالبحيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.