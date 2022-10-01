بمناسبة يومهم العالمى.. التضامن تعلن حزمة قرارات لمساندة كبار السن

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمسنين، والذى يوافق اليوم السبت الأول من أكتوبر من كل عام، وانطلاقا من التزام الدولة بكفالة حقوق المسنين من خلال تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة، فى إطار من احترام الكرامة وضمان حقهم فى الحياة.

وجاءت حزمة القرارات كالتالى:



- زيادة 100 جنيه لكل المستفيدين من برنامج كرامة لمدة شهر واحد.

- توصيل المعاشات للمنازل مجانا لمن يرغب من المسنين غير القادرين على التنقل أو أصحاب الأمراض المزمنة، بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعى وهيئة البريد.

- عضوية مجانية بنوادى المسنين على مستوى الجمهورية وعددهم 192 ناديا، وذلك من خلال شهر أكتوبر.

- فتح باب التطوع لزيارة وخدمة المسنين سواء من هم فى مؤسسات الرعاية.

- افتتاح دار مسنين للكفيفات من كبار السن بالشراكة مع جمعية النور والأمل، وقرب افتتاح دار الباقيات الصالحات للمسنين المصابين بالزهايمر، بالشراكة مع صندوق عطاء وجمعية الباقيات الصالحات.

- اشتراك مجانى للمسنين فوق الـ65 عاما فى معارض ديارنا لعرض منتجاتهم الحرفية.

- قرب إصدار قانون المسنين فى دورة مجلس النواب الحالية.

- استمرار بنك ناصر الاجتماعى فى طرح شهادة "رد الجميل" للعملاء من كبار السن، ويبلغ العائد على شهادة رد الجميل لكبار السن ذات الـ3 سنوات حوالى 15.25%، وفتح الحساب وإصدار البطاقة مجانى خلال شهر أكتوبر الجارى.

وستعلن وزارة التضامن الاجتماعى آليات التنفيذ خلال الأيام المقبلة.