حجازى: أولياء الأمور شركاء فى العملية التعليمية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعا موسعا مع قيادات التربية والتعليم بالمحافظة لمتابعة سير العملية التعليمية فى أول أيام العام الدراسى الجديد 2022/2023.





وفى البداية، رحبت محافظ دمياط باسمها واسم قيادات المحافظة بالوزير فى زيارته الأولى للمحافظة.

وأشارت إلى إنها ناقشت مع الدكتور رضا حجازى عدة ملفات وموضوعات فى إطار سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة، لوضع حلول للتحديات والعقبات للارتقاء بالمنظومة التعليمية بدمياط.

ومن جانبه، أكد الوزير أن أولياء الأمور شركاء للوزارة فى العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف عودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واسترجاع دور المدرسة التربوى واكتشاف المواهب وتنميتها.

ووجه الوزير، قيادات التعليم بالمحافظة، بتذليل كل الصعوبات أمام الطلاب خلال العام الدراسى الجديد وتسليم الكتب لجميع الطلاب، مشيرا إلى أنه لا تطوير بدون الارتقاء بأداء المعلم وتدريبه، كما شدد على أنه لن يترك أى مدرسة على مستوى الجمهورية تعانى من مشكلة ولن يقبل بأى تجاوزات أو أخطاء تعيق انتظام العملية التعليمية.

كما وجه الوزير بضرورة البدء فى عمل توعية طلابية، لنشر الوعى الطلابى نحو التغير المناخى تزامنا مع تنظيم مصر للمؤتمر العالمى للتغيرات المناخية بشرم الشيخ "cop27"، والذى تشارك فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمعرض كبير.

وأشار حجازى إلى أهمية زيادة الوعى لدى طلاب المدارس بالمشروعات القومية التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية والمشروعات القومية الجارى العمل بها لزيادة ودعم روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.

وأوضح أن الوزارة اتخذت خطوات عملية لدمج التكنولوجيا فى العملية التعليمية، من خلال الاستفادة بالقنوات المدرسية والمنصات التعليمية وتخصيص فترات مشاهدة داخل الفصل.

وفيما يخص تطبيق يوم الأنشطة بالمدارس، أوضح الدكتور رضا حجازى أنه سيتم تطبيق الفكرة فى ما لا يقل عن 25% من المدارس بالإدارات كمرحلة أولى وسيتم تطبيقها بشكل تدريجى على مدار العام الدراسى على بقية المدارس فى كل إدارة.