وزير الأوقاف: ما يحدث على أرض مصر من إنجازات يدعو للفخر والاعتزاز

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال افتتاح وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر عمرو حنفى اليوم السبت، فعاليات الدورة التثقيفية المشتركة لأئمة أوقاف البحر الأحمر واتحاد الإذاعات الإسلامية بعنوان: "بناء الخطبة والمقالة" بالغردقة.

وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف المصرية لنشر الفكر الوسطى المستنير داخل مصر وخارجها، حيث استعرض محمد بندارى سكرتير عام المحافظة عددًا من المشروعات التنموية والمجتمعية بالبحر الأحمر ومنها مشروع مدينة الحرفيين، بتعاون مثمر بين المحافظة والوزارة ممثلة فى هيئة الأوقاف المصرية لتشمل العديد من المشروعات الاستثمارية والاجتماعية وغيرها من المجالات المتعددة، حيث تم نقل الورش من داخل المنطقة السكانية إلى منطقة الحرفيين والتى تضم جميع الحرف الصناعية.

ووجه وزير الأوقاف - خلال كلمته - الشكر والتقدير إلى محافظ البحر الأحمر على الاستضافة الكريمة وعلى جهوده البناءة، وإلى سكرتير عام المحافظة على العرض المتميز، مثنيًا على البعد السياحى وحجم التنمية بمختلف المجالات بالمحافظة والتى شكلت نقلة حضارية بحجم هائل جدًّا.

وأكد وزير الأوقاف أن ما تم عرضه يوضح الحجم الهائل للتنمية والذى هو جزء من عملية التنمية الشاملة فى مختلف المجالات، إضافة إلى ما يتم بالبنية التحتية والإسكان والتعمير والطرق والزراعة وكل جوانب الحياة، مع الاهتمام أيضا بالعنصر البشرى وبناء البشر وإعدادهم.

وأشار إلى أنه قد تحدث خلال خطبة الجمعة عن جانب من حياة النبى (صلى الله عليه وسلم) وأنه يكرم الضيف، وأن الضيف قد يكون ضيفًا خاصًّا وقد يكون ضيفًا عامًّا لأسرة أو ضيفًا عامًّا للدولة، وبما أننا فى منطقة ومحافظة سياحية أكدنا أن السائح ضيف كريم يجب أن يعامل بأحسن معاملة بكل الجوانب.

وتابع "إذا كانت الخطبة محددة الوقت إلا أن الأئمة لديهم متسع من خلال الدروس والندوات والمحاضرات لمعالجة القضايا الخاصة، ونحن فى محافظة سياحية ننبه إلى أننا عندما نعامل السائح معاملة طيبة فإننا بذلك نظهر الصورة الحضارية لديننا ووطننا وحضارتنا، وأن ذلك يجب أن يكون محورًا أساسيًّا وتوعويًّا للأئمة بالمحافظة، حيث إنها تقوم على السياحة، ومن أهم المقاصد العالمية وأكبر المدن السياحية العالمية، مع التوعية بحسن معاملة السائح لإظهار الصورة الكريمة لأن السائح لا بد من احترام خصوصياته الدينية والثقافية وعاداته وتقاليده".

وقال إنه يكفى السائح أن يرى منا النظام والنظافة وحسن المعاملة وعدم الاستغلال وعدم الابتزاز، بل يعامل بما يظهر الخلق الرفيع لديننا وحضارتنا، فديننا وقيمنا ووطنيتنا تحتم علينا حسن المعاملة قال (صلى الله عليه وسلم): "مَن غَشَّ فليسَ مِنِّى"، فلا يجوز غش المسلم ولا غير المسلم لأن دينك يلزمك بهذه الأخلاق والقيم، ونحن نرسخ هذه المعانى فى الناس من منطلق القرآن الكريم، حيث يقول سبحانه: "وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا" للناس كل الناس بغض النظر عن دينهم أو جنسهم.

من جهته، رحب محافظ البحر الأحمر بوزير الأوقاف وضيوف مصر من أعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية، مؤكدًا أن محافظة البحر الأحمر من المحافظات الساحلية المتميزة المتنوعة الجاذبة للسياحة، وبها موانئ تضاهى الموانئ العالمية.

وفى السياق ذاته، عقد محافظ البحر الأحمر لقاء موسعا مع وفد اتحاد إذاعات الدول الإسلامية الذى يزور الغردقة؛ للتعرف على المعالم الحضارية والسياحية بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وذكرت محافظة البحر الأحمر - فى بيان اليوم - أن اللقاء تناول أبرز المعالم السياحية التى تميز مدن المحافظة واستعراض أبرز مقومات المحافظة فى مختلف المدن وأهم ما تتميز به كل مدينة والمشروعات التى جرت فى المحافظة لخدمة المواطنين منها مشروعات الصحة والتعليم والإسكان وبدائل العشوائيات، إضافة إلى الإشارة إلى المخطط الاستراتيجى الجديد للغردقة الذى يجرى بتوجيه من القيادة السياسية ودعم من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.