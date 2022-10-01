تدريب سيدات القاهرة على مهن يحتاجها سوق العمل

وأشار أحمد نظمى، مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، فى تصريحات اليوم السبت، إلى أن التدريب يهدف إلى تمكينهن اقتصاديا واجتماعياً من خلال مشروعات صغيرة بعد تدريبهن على بعض الحرف اليدويه، تمكنهن من عمل مشروعات صغيرة توفر لهن "حياة كريمة".
وأوضح أن الاحتفال حضره أعضاء من مجلس النواب، وممثلو الهيئة الإنجيلية بالنزهة الجديدة، والدكتور محمود زين العابدين، رئيس قطاع ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومنتهية الصغر.
وأضاف مدير المديرية أنه تم خلال الحفل افتتاح معرض المنتجات اليدوية، وعرض قصص نجاح وشهادات حية من السيدات بالمشروع، ثم إطلاق منتدى السيدات الحرفيات، وتسليم عدد من كارنيهات مزاولة المهنة لعدد من السيدات.
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