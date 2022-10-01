تدريب سيدات القاهرة على مهن يحتاجها سوق العمل

جدة - نرمين السيد - عقدت مديرية القوى العاملة بالقاهرة حفلا ختاميا تحت عنوان: "أفق اقتصادية للنساء المهمشات من الفرص الاقتصادية الضيقة إلى نصيب عادل فى سوق العمل"، تفعيلا لبروتوكول التعاون بين الوزارة والهيئة الإنجيلية بالنزهة الجديدة، فى إطار اهتمام الدولة بالمرأة المعيلة من خلال التوسع فى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.





وأشار أحمد نظمى، مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، فى تصريحات اليوم السبت، إلى أن التدريب يهدف إلى تمكينهن اقتصاديا واجتماعياً من خلال مشروعات صغيرة بعد تدريبهن على بعض الحرف اليدويه، تمكنهن من عمل مشروعات صغيرة توفر لهن "حياة كريمة".

وأوضح أن الاحتفال حضره أعضاء من مجلس النواب، وممثلو الهيئة الإنجيلية بالنزهة الجديدة، والدكتور محمود زين العابدين، رئيس قطاع ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومنتهية الصغر.

وأضاف مدير المديرية أنه تم خلال الحفل افتتاح معرض المنتجات اليدوية، وعرض قصص نجاح وشهادات حية من السيدات بالمشروع، ثم إطلاق منتدى السيدات الحرفيات، وتسليم عدد من كارنيهات مزاولة المهنة لعدد من السيدات.