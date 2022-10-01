رئيس الوزراء يتفقد محطة «السلام» للأتوبيس الترددى: يمثل نمطا حضاريا جديدا

جدة - نرمين السيد - اختتم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم، لمتابعة سير العمل بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائرى، بتفقد محطة السلام، إحدى محطات الأتوبيس الترددى BRT، والذى يتم تنفيذه فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع فى تنفيذ شبكات وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.





ورافق رئيس الوزراء خلال التفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكامل الوزير، وزير النقل، وخالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وأكد رئيس الوزراء أن مشروع الأتوبيس الترددى سيمثل نمطاً حضارياً تسعى الدولة لتحقيقه فى مختلف المشروعات التى تنفذها، حيث يساهم فى تيسير حركة المواطنين فى إطار مخطط من الحفاظ على الانضباط ومنع المظاهر العشوائية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير النقل استعرض خلاله الموقف التنفيذى لمشروع الأتوبيس الترددى السريع، مؤكدا أنه يستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائرى سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق.

وأوضح الوزير، أن عدد المحطات يبلغ 47 محطة، بواقع 13 محطة علوية، و 26 محطة نفقية، و 8 محطات غير نمطية، والأماكن الخاصة بمواقف سيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائرى، والتى يتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة النقل والمحافظات، وكيفية وطرق ربطها مع محطات الأتوبيس الترددى السريع BRT الجارى إنشاؤها حاليا، وتم استعراض جميع التعارضات الخاصة بتلك المواقف والتأكيد على سرعة تنفيذ المواقف.

من جانبه عرض المهندس محمود الشيخ، مدير مشروع الأتوبيس الترددى السريع، موقف تنفيذ المحطات، ونماذج الواجهات الخاصة بها، وكذا المواقع المخصصة لشحن الاتوبيسات مثل: محطة الأتوبيس الترددى بمحور المشير والربط بينها وبين مونوريل العاصمة الإدارية حيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكى، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالى 7 حارات فى كل اتجاه ما عدا كوبرى المنيب الذى سيكون الإجمالى 8 حارات فى كل اتجاه.