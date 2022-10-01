أخبار مصرية

السيدة انتصار السيسي في اليوم العالمي لكبار السن: نؤكد على تعزيز فرص مشاركتهم في المجتمع

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أكتوبر 2022 01:30 مساءً - أعربت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية - في اليوم العالمي لكبار السن- عن عظيم تقديرها واعتزازها لآبائنا وأمهاتنا وكل الأجيال التي سبقتنا وقدمت لنا الكثير من العطاء.

 

وأضافت السيدة انتصار السيسى، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":" يأتي هذا اليوم لنؤكد على ضرورة الاهتمام بكبار السن، ورعاية مصالحهم وتعزيز فرص تواجدهم ومشاركتهم في المجتمع، وهو ما تقوم به الدولة المصرية على أكمل وجه ضمن برامجها المختلفة".

 

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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