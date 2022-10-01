رئيس الوزراء يتفقد مشروع محطة سكك حديد مصر ببشتيل: سيحدث نقلة حضارية

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه المحطة، حيث ستسهم من خلال موقعها المتميز، فى تسهيل حركة انتقال أعداد كبيرة من المواطنين، الذين تعتبر السكة الحديد وسيلة انتقال رئيسية لهم ولتحركاتهم.

وشدد مدبولى على أهمية توفير نظام متكامل لصيانة هذه المحطة وكافة المنشآت التى يتم تشييدها، بما يضمن الحفاظ على رونقها واستدامة تقديم الخدمات بصورة حضارية.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مبنى المحطة ‏الرئيسى، المقام على مساحة 31 ألف متر مربع، ‏والمكون من دور بدروم جراج ودور أرضى وعدد 2 دور متكرر، وشمل التفقد المصاعد والمداخل والمخارج، والخطوط المنتهية على خط جنوب مصر، وصالة حركة الركاب، وأرصفة قطارات المناشى، والبدروم الذى سيتم استغلاله فى محال وأماكن انتظار للسيارات.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير النقل الذى أوضح أن المبنى يشمل على (4) أرصفة ‏لخدمة الركاب، ‏بعدد 6 خطوط، منها خطان ‏لأسوان - إسكندرية، وعدد خطين للمناورة لخطوط أسوان - إسكندرية، وعدد خطين ‏للقطارات المنتهية ‏فى المحطة والقادمة من الوجه القبلى، ‏موضحا أنه يتم أعمال إنشاء عدد (3) أرصفة بعدد (4) خطوط سكك لخط المناشى، وكذا أعمال إنشاء ‏سكك حوش المحطة، ‏وربط سكك الورش بالسكك الطوالى ‏( أسوان - إسكندرية – المناشى – البضائع ).

وأشار إلى أن إجمالى أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطة يبلغ 22 كم، بعدد 89 مفتاحاً، كما يشمل الدور الأرضى ‏على جزء تجارى ضمن مول تجارى متكامل بالدورين الأول والثانى، وأماكن إدارية ‏بالدور الأرضى، خاصة بالعاملين بالمحطة، ‏بالإضافة إلى 28 شباك تذاكر، وكذلك دورات مياه، ‏ومنطقة الهرم الزجاجى بالبهو الرئيسى ‏للمحطة، ‏والذى يبلغ ارتفاعه 40 متراً ويوجد بداخله 4 مسلات.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى الدورين الأول والثانى للمحطة واللذين يضمان ‏محلات تجارية ومناطق استثمارية، كما تابع أعمال تنفيذ الورش المختلفة، ‏مثل: ورشة صيانة عربات القطارات ‏التى تشمل 12 سكة، ‏وورشة صيانة الجرارات والتى تشمل 6 سكك، لأعمال ‏صيانة وتجهيز الجرارات، ‏بالإضافة إلى متابعة أعمال تنفيذ ‏عدد 2 نفق سيارات، ونفق للمشاة للدخول والخروج ‏من محور الفريق كمال عامر، ‏ولربط جراج المحطة ‏بالمحور، وعدد 2 نفق سيارات ‏باتجاه شارع السودان ونفق للمشاة ‏لربط الشارع بجراج المحطة.

وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أنه روعى عند اختيار موقع المحطة وقوعها فى منطقة وسطية بين محطتى سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع فى محافظة الجيزة التى تعتبر بوابة لمحافظات الجنوب، وكذلك كونها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر (السد العالى / الإسكندرية – إمبابة / المناشى / القبارى) بالإضافة إلى وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها (محور الفريق كمال عامر / شارع السودان / محور أحمد عرابى وشارع المطار – محور 26 يوليو)، لافتاً إلى أن موقع المحطة استراتيجى يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة (سكك حديدية - الخط الثالث للمترو - مونوريل - اتوبيسات ترددية على الطريق الدائرى) لخدمة جمهور الركاب.

‏وأضاف الوزير خلال الجولة أنه بتوجيه من الرئيس قامت الحكومة بوضع مخطط لإنشاء جراج متعدد الطوابق فى المنطقة بين محور 26 يوليو والمحطة لتيسير حركة تنقل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية فى هذه المنطقة، مضيفا أن مشروعاتنا لم ولن تتوقف وأن عجلة الإنتاج فى كل مكان تدور على مدار الساعة على الرغم من الظروف العالمية الحالية.

من جانبه عرض المهندس فؤاد محمود، استشارى المشروع، المخطط العام للمحطة، حيث أوضح أنه تم وضع مخطط لسير حركة الركاب سواء من المدخل الرئيسى أو من الأنفاق للوصول الى صالات التذاكر وتوافر السلالم الكهربائية والمصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الأمثل لكافة المساحات بالمحطة وخطة تكثيف كافة الاعمال لنهوها وفقاً للجدول الزمنى المحدد خاصة مع الأهمية الكبيرة للمحطة فى تقديم خدمات مميزة للركاب حيث ستكون محطة ‏ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعونى وذات مستوى عالمى من الخدمات وتحتوى على شاشات إرشادية للراكب، وبوابات تذاكر إلكترونية، لافتاً إلى أنها محطة مكيفة الهواء ‏فى جميع طوابقها بها خدمة Wi-Fi ونظام حديث للإطفاء والإنذار.

وأضاف استشارى المشروع، أن إجمالى مساحة المشروع تصل إلى 239 ألف متر مربع تقريباً، ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يومياً، وقد أتاح المشروع منذ بداية تنفيذه حتى الآن 7500 فرصة عمل، ويوجد فى المبنى الرئيسى بدروم، سيستخدم كجراج يسع 250 عربة، بالإضافة إلى جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع إلى 500 عربة، ومخطط جراج آخر متعدد الطوابق فى منطقة المطار لخدمة الركاب، كما يستخدم كموقف للأتوبيسات يسع 1000 سيارة، لتفادى الازدحام فى محيط المحطة بما يعكس مظهرا حضارياً لهذا الصرح المهم.

وفى نهاية جولته بالمحطة تقدم رئيس الوزراء بالشكر لكل العاملين فى هذا المشروع العملاق، مؤكدا أنه سيحدث نقلة حضارية بالمنطقة.