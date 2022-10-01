حجازى يتفقد العملية التعليمية بدمياط: لا تطوير بدون الارتقاء بأداء المعلم

وبدأ وزير التربية والتعليم زيارته بجولة تفقدية داخل عدد من الفصول الدراسية بالمدرسة؛ للاطمئنان على حسن سير الدراسة، موجها بضرورة الالتزام بعوامل الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتذليل أى صعاب تواجه التلاميذ، وضمان حسن سير العملية التعليمية.
وأكد الوزير أننا نستهدف عودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واسترجاع دور المدرسة التربوى واكتشاف المواهب وتنميتها، مشيرا إلى أنه لا تطوير بدون الارتقاء بأداء المعلم وتدريبه.
وأدار الوزير نقاش مع عدد من الطلاب حول اليوم الدراسى، موجها رسالة للطلاب والمعلمين أكد فيها على ضرورة أن يكون العام الدراسى الجديد سعيد على جميع الطلاب.
جدير بالذكر أن محافظة دمياط تضم ما يقرب من 1079 مدرسة لاستقبال ما يقرب من 450 ألف 629 طالب وطالبة على مستوى المحافظة.
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