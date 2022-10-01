مدبولى: الدولة تعمل على متابعة ودفع سير العمل فى مشروعات الطريق الدائرى

جدة - نرمين السيد - ورافق رئيس الوزراء خلال الجولة كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكامل الوزير وزير النقل، وعبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وأحمد راشد، محافظ الجيزة، وأحمد شيحة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة القومية للطرق والكبارى.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة بمختلف أجهزتها تعمل على متابعة ودفع سير العمل فى المشروعات التى تتم على الطريق الدائرى، والمحاور المرورية الجديدة المتصلة به، باعتباره شرياناً حيوياً مهماً، يربط أنحاء القاهرة الكبرى ببعضها البعض، وله دور كبير فى حركة البشر والبضائع.

وأثنى مدبولى على الجهود القائمة لتنفيذ المشروعات بالطريق الدائرى، موجهاً بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لتنفيذ جميع مشروعات الطرق، بما يخدم مستخدمى هذه الطرق.

وبدأت الجولة بمتابعة أعمال الصيانة الجسيمة واستعدال مناسيب الخرسانة والأسفلت والفواصل الطولية والعرضية لكوبرى (9 د)، حيث أوضح حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة القومية للطرق والكبارى، أن طول الكوبرى يبلغ 3 كم، بواقع أربع حارات مرورية لكل اتجاه فى المسافة من تقاطع الدائرى مع طريق القاهرة اسكندرية الصحراوى حتى تقاطعه مع المريوطية بالاتجاهين، ويتم حالياً تنسيق التحويلات المرورية المطلوبة مع الإدارة العامة للمرور، لنهو الأعمال فى التوقيتات المحددة.

ثم تفقد تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى، حيث أشار الفريق كامل الوزير إلى أنه جار الانتهاء من اللمسات النهائية لجميع الحلول المرورية المستجدة لتسهيل حركة تنقل المواطنين والطلبة، والتى تشمل توسعة الطريق الدائرى فى هذه المنطقة ليصبح 11 حارة فى كل اتجاه، وتوسعة الطريق الزراعى، وإنشاء طريق خدمة، وتوسعة جميع المطالع والمنازل من حارة واحدة إلى 3 حارات، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء كوبرى دوران للخلف بطول 2كم بواقع 3 حارات مرورية، كبديل لنفق ميت نما لتسهيل حركة تنقل المواطنين.

وتفقد رئيس الوزراء أيضاً كوبرى مسطرد، حيث أكد وزير النقل أنه تم الانتهاء من إنشاء كوبرى جديد بالكامل إلى جانب الكوبرى الحالى، كما تم الانتهاء من توسعة جميع المطالع والمنازل لتصبح 3 حارات بدلاً من حارة واحدة، وكذلك تم الانتهاء من المطلع والمنزل المستجدين بتقاطع الدائرى مع طريق الإسماعيلية الزراعى، بواقع 3 حارات مرورية، وذلك لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد - بلبيس الإسماعيلية الزراعى، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق، خاصة أنها من طرق الربط الهامة بين الدائرى والطرق الرئيسية.

كما استعرض كامل الوزير، وزير النقل، خلال الجولة التفقدية الموقف التنفيذى للقطاعات الأخرى من المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائرى، والتى تشمل المسافة من تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الإسكندرية الزراعى، حتى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الإسكندرية الصحراوى، وكذا قطاعات طريق الإسكندرية الصحراوى - وصلة الواحات والمريوطية - المنصورية بإجمالى طول 34 كم.

واستعرض الوزير أيضاً موقف أعمال تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة الجارى إنشاؤها لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائرى، مثل محور المرج الذى يبلغ طوله 13 كيلو مترا، والذى يبدأ من تقاطع الطريق الدائرى مع المحور، حتى تقاطع المحور مع طريق الاسماعيلية الزراعى بمنطقة أبو زعبل، بواقع 3 حارات مرورية فى كل اتجاه، والذى يسير موازياً لمسار خط السكة الحديد المرج - شبين القناطر، حيث تم البدء فى أعمال تنفيذ تقاطع الطريق الدائرى مع المحور، والتى تشمل التطوير الشامل لميدان المرج الجديد، وجار الاستعداد لتنفيذ باقى قطاعات مسار هذا المحور الهام الذى يتوسط الكتل السكنية الكثيفة فى المسافة من المرج حتى أبو زعبل والعكس، مروراً بالخانكة والجبل الأصفر، ليخدم أهالى تلك المناطق ويخفف الضغط المرورى على الطريق الدائرى وطريق الإسماعيلية الزراعى.

وأوضح الوزير أنه يتم أيضاً تنفيذ محور السكة الحديد (الجزائر) بنطاق محافظة القاهرة فى المسافة من تقاطعه مع كوبرى التونسى حتى ميدان العرب، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مطالع ومنازل ربط المحور مع الطريق الدائرى وجار أعمال الإحلال وطبقة الأساس فى المسافة من كوبرى التونسى حتى ميدان عزبة الورد.

وأكد الوزير أنه تم التنسيق مع محافظ القاهرة لسرعة إزالة التعديات على حرم السكة الحديد لاستكمال الأعمال بالمحور، فى المسافة من عزبة الورد حتى ميدان العرب بالإضافة إلى أعمال المرحلة الأولى لمحور المريوطية على البرين الشرقى والغربى لمصرف المحيط بطول 20 كم، والذى يربط الطريق الدائرى بالطريق الدائرى الأوسطى، ويعدُ من أهم المحاور المرورية التى تخدم حركة النقل بنطاق محافظة الجيزة، كما أكد الوزير تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من تطوير تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائرى والانتهاء من المطلع الذى تم استحداثه للقادم من البدرشين متجها لوصلة المريوطية وصفط اللبن.

وتم كذلك استعراض التقدم فى أعمال تنفيذ الطريق الخدمى "السطحى" الذى يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائرى من الخارج والداخل، وكذلك أعمال إنارة الطريق، حيث يتم تركيب أعمدة الهاى ماست، وأعمال منظومة النقل الذكى على الطرق ITS ، والتى تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق والخطة الشاملة للاستثمار الإعلانى للطريق الدائرى.

وتمت الإشارة إلى أن أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الأولى التى تم الانتهاء منها بلغ طولها 76 كم من إجمالى 110 كم هى طول الطريق الدائرى، وتشمل تلك المرحلة المسافة من المريوطية - المنيب- الأوتوستراد - القاهرة الجديدة - السلام - مسطرد - إسكندرية الزراعى والمسافة من تقاطع المنصورية - طريق الفيوم - تقاطع طريق الواحات.