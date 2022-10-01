الأرصاد تحذر: انتظروا درجات حرارة مثل فصل الصيف هذه الأيام

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أكتوبر 2022 12:30 مساءً - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تسجل درجات حرارة مثل فصل الصيف في هذه الأيام، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، مع وجود نسب رطوبة فنشعر بها أعلى من درجات الحرارة المُعلن عنها.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: "من المتوقع خلال الـ48 ساعة القادمة استمرار ارتفاع درجات الحرارة، وأغلب الكتل الهوائية التي تؤثر علينا قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية ستؤدي إلى احساسنا بارتفاع درجات الحرارة مع زيادة فترات سطوع الشمس.

وتابعت: "الأجواء خلال فترات النهار ستكون شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء، وخلال فترات الليل ومع غياب الشمس ودخول فترات الليل ستكون الأجواء معتدلة تماما على أغلب الأنحاء، بسبب نشاط الرياح في فترات المساء".

واستكملت: "سرعة نشاط الرياح ما بين 30 و40 كم على الساعة، سيقلل إحساسنا بنسب الرطوبة ونشعر معه بانخفاض في درجات الحرارة، وبداية من يوم الإثنين المقبل ستنخفض درجات الحرارة تدريجيا وستكون العظمى على القاهرة 33 درجة مئوية ومع نهايات الأسبوع ستصل إلى 31 درجة مئوية، وسنبدأ من يوم الإثنين الإحساس بالأجواء الخريفية لأن التوزيعات الضغطية التي تؤثر علينا ستؤثر تماما على اليوم".