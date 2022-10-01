محافظة الجيزة تزيل 170 تعد على الأراضى أملاك الدولة بمساحة 27 ألف متر (صور)

جدة - نرمين السيد - شنت محافظة الجيزة، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة بمراكز ومدن البدرشين والواحات البحرية وأطفيح ومنشأة القناطر بإجمالى 170 حالة تعد مساحة 27500م2 وذلك ضمن الموجة 20 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.





وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفى، أن مركز ومدينة البدرشين شهد إزالة 146 حالة تعد على الأراضى أملاك الدولة ولاية الصرف وذلك على مدار أربعة أيام بقرى دهشور ونزلة الشوبك وزاوية دهشور والطرفاية والمرازيق بإجمالى مساحة 5697 م2، مشيراً إلى أن التعديات التى تم إزالتها شملت محال ومنشآت مقامة بالمخالفة وأكشاك وقد تم الإزالة بالكامل مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الجهود شملت إزالة 5 حالات تعديات على الأراضى الزراعية بمركز ومدينة أطفيح بمساحة 600م عبارة عن منشآت مقامة بالمخالفة وقد تمت الإزالة بالكامل.

وأضاف أحمد راشد، أن مركز الواحات البحرية قام بإزالة تعديات ومبانى مخالفة على مساحة 144 م2 وتم استرداد مساحة 700م2 بمنطقة أم خليف بالحيز التابعة لقرية القصر بمركز الواحات البحرية.

وتابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة منشأة القناطر فى تنفيذ 11 حالة تعد بإجمالى مساحة 19977م2 بناحية المنصورية وبرقاش أراضى أملاك الدولة ولاية الآثار والرى.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة المتابعة الدورية للمواقع التى تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال اى مخلفات، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات، مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أى تعديات وإزالتها على الفور وفرض هيبة الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.