عاجل- السيدة انتصار السيسى: عظيم تقديرى لآبائنا وأمهاتنا من كبار السن

جدة - نرمين السيد - وكتبت السيدة انتصار السيسى عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": فى اليوم العالمى لكبار السن، أعرب عن عظيم تقديرى واعتزازى لآبائنا وأمهاتنا وكل الأجيال التى سبقتنا وقدمت لنا الكثير من العطاء، لذا يأتى هذا اليوم لنؤكد على ضرورة الاهتمام بكبار السن، ورعاية مصالحهم وتعزيز فرص تواجدهم ومشاركتهم فى المجتمع، وهو ما تقوم به الدولة المصرية على أكمل وجه ضمن برامجها المختلفة.

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