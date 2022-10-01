البابا تواضروس يدشن مذابح جديدة بالكنيسة المرقسية الكبرى بكلوت بك

وقال البابا تواضروس، فى كلمته خلال القداس الإلهى: "ندشن مذابح كنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية بعد أن مر عليها قرنان من الزمن"، لافتا إلى أن التطوير والتجديد تم مع الحفاظ على شكلها الأثرى القديم.
وأضاف أن "هدف التدشين هو أن نستقبل مراحم الله للإنسان"، موضحا أنه تم تدشين المذبح الأوسط باسم القديس مارمرقس والأيمن باسم القديس مارجرجس والأيسر بسم القديس أبو سيفين، وأنه عندما نرشم المذبح بالميرون نصلى ونقول أمين وتعنى استجب يا رب.
وأشار إلى أن المذبح يدشن، مرة واحدة، لكن هذه الكنيسة أثرية وتم تطويرها وتعميرها فكان يجب تدشينها بعد التطوير، وأن التدشين يماثل ولادة طفل جديد وكل عام نحتفل به، ووقع البابا تواضروس الثانى على وثيقة التدشين بعد انتهاء الصلاة.
يذكر أن الكنيسة المرقسية الكبرى تهدمت وأعيد بناؤها أكثر من مرة على مر التاريخ، وفى عام 1870م تم بناؤها على الطراز البيزنطى مع تزيينها بعدد كبير من الأيقونات الجميلة، وفى عام 1952 قام البابا يوساب الثانى بافتتاح الكاتدرائية الجديدة وصلى أول قداس بها.
وأصبحت الكنيسة المرقسية مقرًا لبطريرك الكنيسة لمدة ألف عام ثم انتقل المقر عدة مرات إلى أن أصبح الآن فى أرض الأنبا رويس بالعباسية، وآخر بطريرك تم تجليسه عليها هو البابا كيرلس السادس، وبنيت فى الأساس عام 1809 ميلاديا.
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