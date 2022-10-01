مدبولى يتفقد تطوير محور 26 يوليو: نحرص على التخطيط لاستيعاب تزايد الحركة

جدة - نرمين السيد - بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة موسعة، لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات الطرق بالقاهرة الكبرى، استهلها بتفقد أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو وتنفيذ المحور الموازى له.





رافق مدبولى، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكامل الوزير وزير النقل، وأحمد راشد، محافظ الجيزة.

وأكد رئيس الوزراء على الأهمية التى توليها الحكومة؛ لمتابعة تنفيذ مشروعات الطرق وتطوير القائم منها، بهدف الإسراع فى معدلات سير العمل بها، من منطلق الحرص على التخطيط الدائم لاستيعاب التزايد المستمر للحركة على الطرق، بما يخدم أهداف التنمية.

وأوضح اللواء أحمد شيحة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، أن مشروع تطوير محور 26 يوليو، يتم بطول 33 كم، تبدأ من تقاطع طريق الإسكندرية الصحراوى، حتى كورنيش النيل بالعجوزة.

وأوضح شيحة أن المشروع يتم تنفيذه عبر 4 قطاعات: الأول يبدأ من تقاطعه مع اسكندرية الصحراوى حتى الطريق الدائرى، بطول 11.3 كم، ليصبح 6 حارات مرورية فى الاتجاه الشمالى بعرض 25 متراً، و 8 حارات مرورية فى الاتجاه الجنوبى، بعرض 32 متراً، ويشهد تنفيذ 23 كوبرى، والقطاع الثانى من محور البراجيل حتى شارع أحمد عرابى، مروراً بمحور 26 يوليو وعزبة البراجيل والطريق الدائرى، بإجمالى 13 كم، ليصبح 6 حارات مرورية، يتم تنفيذ كوبرى بطول 4 كم، وطريق سطحى بطول 4.3 كم، بالإضافة إلى رامبات بإجمالى أطوال 4.7 كم.

وأضاف مسؤول الهيئة الهندسية، أن القطاع الثالث يشمل تطوير شارع أحمد عرابى بالمهندسين، بطول 3 كم، ليصبح 6 حارات مرورية لكل اتجاه، والقطاع الرابع يشهد تطوير وتوسعة كوبرى 15 مايو وميدان سفنكس، ويتكون من 5.7 كم، ليصبح 5 حارات مرورية لكل اتجاه، تضم توسعة كوبرى 15 مايو بطول 3 كم، وتنفيذ طرق سطحية بطول 2.7 كم.

كما تعرف رئيس الوزراء على موقف تطوير المحور الموازى لمحور 26 يوليو، حيث أشار مساعد رئيس الهيئة الهندسية إلى أن هذا المحور الجديد يبدأ من الطريق الدائرى حتى محور 26 يوليو بإجمالى طول يصل إلى نحو 12 كم، وعرض يصل إلى 31 متراً، ليصبح 4 حارات مرورية لكل اتجاه، ويشمل تنفيذ 2 كوبرى.

وأكد شيحة على التنسيق القائم بين الهيئة وجميع الجهات ذات الصلة بتنفيذ تلك المشروعات، والتى من المخطط أن تسهم فى تقليل الكثافة المرورية، واختصار الوقت، وربط مختلف المناطق ببعضها البعض.

وأضاف اللواء أحمد شيحة، أن الهيئة تقوم بتنفيذ عدد آخر من مشروعات الطرق بمحافظة الجيزة، من بينها تطوير الطرق المحيطة بمنطقة أبو رواش بطول 10 كم، لتصبح 5 حارات، وكذا تطوير طريق منشأة البكارى من الطريق الدائرى مع تقاطعه مع عمرو بن العاص حتى طريق شرق المريوطية، بطول 3.4 كم، ليصبح 4 حارات، إلى جانب تطوير الوصلة العمودية من المحور الموازى حتى طريق منشأة البكارى بطول 5 كم لتصبح 5 حارات، ويشمل ذلك تنفيذ 2 كوبرى.