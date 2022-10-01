اليوم.. بـ«البنط العريض» يستعرض آخر ما نشرته الصحافة الأجنبية عن قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - يواصل معد ومقدم برنامج بــ"البنط العريض" الإعلامى الدكتور حسام فاروق، فى حلقة اليوم، استعراض آخر ما نشرته الصحافة الأجنبية عن قمة الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 27" والمقرر انعقادها فى منتجع شرم الشيخ فى نوفمبر القادم وحجم الاهتمام فى الصحافة الأجنبية بجهود مصر لإنجاح هذه القمة والاستعدادات التى تجرى على الأرض فى موقع الحدث.





ويكشف مقدم البرنامج كيف فشلت الحملة التى شنها التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية عبر بعض عملائها فى بعض الصحف الأجنبية للهجوم على مصر فى ملف هذه القمة. وفى سياق آخر يعرض فاروق تقريرا فى مجلة فورين بوليسى الأمريكية حول الخسائر التى تكبدها العالم من جراء الحرب الروسية الأوكرانية، و تداعياتها على بعض الدول بما فيها الدول الكبرى، ويربط مقدم البرنامج بين تقرير فورين بوليسى ومقال نشر فى موقع بريطانى كتبه إخوانى هارب من حكم بالسجن فى مصر، يهاجم فيه الاقتصاد المصرى، ويتجاهل الظروف العالمية التى خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية. "بالبنط العريض" يعده و يقدمه الدكتور حسام فاروق الباحث المتخصص فى الإعلام السياسى الدولى، ويخرجه مصطفى جلال وإكرام مصطفى، ويبث على الهواء مباشرة يوم السبت من كل أسبوع على شاشة القناة الفضائية المصرية فى تمام الساعة 3.45 عصرا بتوقيت القاهرة.

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