انت الان تتابع خبر بالأسماء – إصابة أكثر من 11 عامل في حادث مروع بـ”بني سويف” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 13 عامل بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث انقلاب وقع صباح اليوم السبت، بين لسيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من نفق أبو صالح شمال محافظة بني سويفمن جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ”بني سويف” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى التخصصي،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.

وأشار التقرير الطبي إلي إصابة كلا من علام محمد، 24 سنة، وبه إشتباه كسر بالقدم اليسري وخلع بالكتف اليمنى، وعاطف عمرو، 19 سنة، وبه جروح بالرأس وكدمات، وشريف مرعى، 24 سنة، وبه إشتباه كسر باليد وجروح وسحجات، وعلي سيد، 36 سنة، وبه كدمات وسحجات، واسلام سامح، 19 سنة، وبه سحجات وكدمات، ومحمد جمال، 23 سنة، وبه سحجات وكدمات، وابو بكر سيد، 32 سنة، وبه سحجات وكدمات، وشحاتة رمضان، 35 سنة، وبه سحجات وكدمات، وجميعهم مقيمون بمركز ومدينة ببا جنوب المحافظة