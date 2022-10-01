مصر تفوز بمقعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني مونتريال...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أكتوبر 2022 11:31 صباحاً - تقديرا للدور الفعال والمتميز الذى تقوم به مصر في المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بصناعة الطيران المدنى تم اختيار جمهورية مصر العربية نائبا لرئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني، حيث تم انتخاب المهندسه إنجى اليظي مستشار رئيس سلطة الطيران المدنى المصري، نائبا لرئيس اللجنة بدعم من المجموعة الافريقية المتمثلة فى المفوضية الإفريقية للطيران " الأفكاك " حيث تقدمت انجلترا بالمقترح ودعمته المجموعة الإفريقية، جاء ذلك خلال مشاركة الوفد المصري برئاسة الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى فى اجتماعات الجمعية العموميةالحادية والأربعين لمنظمة الإيكاو.

وتعد اللجنة الاقتصادية واحدة من أهم اللجان بالمنظمة الدولية للطيران المدني حيث تتولى وضع السياسات العامة حول القضايا المتعلقة بالتنظيم والتطور الاقتصادي لنشاط النقل الجوي العالمي بما يدعم الأنشطة الاقتصادية للقطاع، وكذلك دعم الاستثمارات عبر الحدود فى شركات الطيران والجوانب التنظيمية والاقتصادية للمطارات وخدمات الملاحة الجوية لتحسين مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية والاقتصادية للنقل الجوى الدولي.