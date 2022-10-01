طرح وحدات بأسعار تنافسية داخل المجتمع السكنى الجديد فى حلوان

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس خالد جاد عطية، وكيل وزارة الإسكان ورئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات المشتركة، التابع للجهاز المركزى للتعمير، إنه يتم حاليا تنفيذ عدد من المشروعات المختلفة فى نطاق المجتمع السكنى الجديد بحلوان.





وأضاف أن هذه المشروعات منها ما يجرى طرحه حاليا أمام الأفراد والشركات، ومنها ما هو مقرر الانتهاء منه أواخر العام الجارى، حيث تتنوع هذه المشروعات بين طرح وحدات سكنية وإدارية بأسعار تنافسية، وكذلك طرح منطقة خدمية وترفيهية من شأنها إحداث نقلة حضارية متميزة وإحداث تغيير نوعى بمنطقة حلوان.

وقال المهندس خالد عطية، إن الجهاز التنفيذى للمشروعات المشتركة قد انتهى من إنشاء 32 وحدة سكنية داخل المجتمع السكنى بحلوان بمساحات تتراوح بين 90 إلى 125 مترا مربعا كاملة التشطيب والمرافق بتكلفة 13 مليون جنيه وتم طرحها أمام المواطنين بأسعار تنافسية بنظام التخصيص وبفترة سداد تتراوح بين 5 إلى 15 سنة، مشيرا إلى تخصيص كل الوحدات ولم يتبق منها سوى 9 وحدات فقط.

وأوضح وكيل وزارة الإسكان، أن الجهاز التنفيذى للمشروعات المشتركة يقوم حاليا باستصدار الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لطرح استغلال شريحة بعرض 20 مترا بطول منطقة الحزام الأخضر بمنطقة الإسكان منخفضة التكاليف لمجتمعات ذوى الدخل المنخفض المحدود بمنطقة غرب أوتوستراد حلوان للاستغلال بنظام حق الانتفاع دون التملك لإقامة منطقة متنزهات ترفيهية وخدمية وملاعب، وباستثمارات سنوية متوقعة تتجاوز 5 ملايين جنيه.

وتابع وكيل الوزارة: "تأتى أهمية هذه المشروع نظرا لاحتياج المنطقة إلى العديد من الأنشطة الخدمية والترفيهية التى تؤدى إلى نقل المجتمع السكنى الجديد بحلوان نقلة حضارية متميزة وتوفير مقصد ترفيهي ومتنفس حضارى، وإلى إحداث تغيير نوعى بالمنطقة يتواكب مع رؤية الدولة نحو خلق مظهر حضارى حيال المشروعات الحكومية وكذا توفير العديد من فرص العمل للشباب وتكون مقصدا كمنطقة استراحة للمسافرين المتجهين إلى صعيد مصر".

وأشار المهندس خالد عطية إلى انتهاء الجهاز فى الأيام الماضية من مزاد علنى أمام الأفراد والشركات، تجاوزت حصيلته الاستثمارية 40 مليون جنيه، على 15 قطعة أرض سكنية مساحة القطعة الواحدة 200 متر، داخل المجتمع السكنى بحلوان.

جدير بالذكر أن الجهاز التنفيذى للمشروعات المشتركة هو أحد الأذرع التنفيذية للجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث أنشأ بموجب القرار الجمهورى رقم 40 لعام 1979 بغرض رفع مستوى المجتمعات لذوى الدخول المنخفضة فى حلون، ويلقى كامل الدعم اللازم من وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار والمهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير.