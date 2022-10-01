رئيس أمناء الجامعة الألمانية: السيسى يدعم كل مشروعات التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - أعرب الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، عن سعادته بتخرج دفعة جديدة من طلاب الجامعة والذين يعدون هدية لمصر والعالم، مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لما يبذله من جهود فى دعم كل مشروعات التنمية المستدامة فى كافة محافظات مصر.





وقال منصور - فى كلمته خلال احتفال الجامعة الألمانية بالقاهرة بتخريج دفعة جديدة من الطلاب والتى تستمر على مدى 3 أيام - إن الجامعة قدمت على مدى 20 عاما نحو 20 ألف مبعوث، وأن العلاقات الثقافية بين مصر وألمانيا تمتد لنحو 150 عاما، وهى تمثل صورة طيبة للعلاقات المصرية الألمانية، وأن الجامعة ترتكز على مبادئ الإتاحة ولا تهدف للربح وتكفل حرية البحث العلمى لجميع الدارسين.

وأضاف "أن الجامعة الألمانية تمثل 40% من إجمالى التعليم العابر للحدود الألمانية، كما أنها أول جامعة تمنح درجات الماجيستير والدكتوراه خارج الحدود الألمانية"، مشيرا إلى أن مشاركة مجموعة من الشخصيات البارزة من الجانب الألمانى والمصرى فى احتفالات مرور 20 عاما على تأسيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، و10 سنوات على فرعها ببرلين أمر يسعد الجميع.

ونوه منصور بأن الجامعة الألمانية تحتفل اليوم بتخريج 2229 من الطلاب الحاصلين على البكالوريوس والدكتوراه والماجيستير، وأن اليوم ونحن نحتفل بتخريج طلاب كلية الحقوق والدراسات القانونية والتى يرأس مجلسها الاستشارى الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالى الأسبق نقدم الشكر للدكتور مايكل ينش العميد المؤسس للكلية والمجلس الاستشارى للكلية، حيث يلزم للطالب الذى يريد الالتحاق بكلية الحقوق والدراسات القانونية أن يمر بأربعة اختبارات، فاليوم نحتفل بتخريج طلاب 3 دفعات 2020 و2021 و2022، فهم خلاصة تجربة تعليم ألمانية تم نقلها إلى مصر، فكل طالب لديه القدرة على الدخول فى سوق العمل لأن الطلاب يتم انتقاؤهم بطريقة فائقة.

وتابع قائلا "الجامعة الألمانية حققت العديد من الإنجازات على المستوى العلمى والمجتمع المصرى والألمانى وعلى مستوى العلاقات الأوروبية الأفريقية، فضلا عن النجاحات التى تحققت فى مختلف مجالات التنمية، وأن الجامعة نجحت فى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والشفافية فى مبدأ القبول والمنح المقدمة للمتفوقين فى مصر وخارجها، وقدمت الجامعة 479 بحثا ممولا، على مدى 9 سنوات، كما قدمت الجامعة مجموعة من الشخصيات البارزة فى مختلف المجالات".

وذكر أن الجامعة الألمانية قدمت العديد من المشروعات للمجتمع المصرى فى مجال التعليم والتأهيل وتبسيط العلوم، ودعم المشروعات فى مختلف المحافظات المصرية، لافتا إلى أن الجامعة من خلال تواصلها مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ عدد من المشروعات فى المدن المصرية لمست الجدية والجودة المشروعات التى يتم بها التنفيذ فى مدن الأقصر وشرم الشيخ والإسكندرية وأسوان.

وأشار إلى أن الجامعة الألمانية دعمت الصناعة المصرية من خلال دعم مساندة جوانب العملية الصناعية، والمساعدة فى حل العديد من المشكلات، لافتا إلى أن الجامعة أسهمت فى دعم التعليم العالى والبحث العلمى بين مصر وألمانيا، إلى جانب تحقيق إنجاز على مستوى تنقل الطلاب بين البلدين، فضلا عن وجود شراكات عديدة بين العديد من المؤسسات العلمية الألمانية وبين الجامعة الألمانية بالقاهرة.

ووجه منصور كلمته للخريجين قائلا: "كونوا سفراء لأوطانكم وكونوا أمناء وقادرين على حل المشكلات، وأنه مع العمل الدؤوب ستحققون النجاح فى مختلف الميادين".

شارك فى الاحتفالية عدد من المحافظين والوزراء السابقين وعدد من سفراء الدول الأوروبية والأفريقية والعربية، وعمداء الكليات المؤسسين والمشاركين وعدد من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، والبرلمان الألمانى وممثلى الهيئات العلمية والاقتصادية فى ألمانيا، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.

ويشهد حرم الجامعة الألمانية بالقاهرة​ اعتبارا من مساء الجمعة​ ولمدة ثلاثة أيام متتالية حفلات تخرج طلاب العام الدراسى ​2021-2022، حيث يبدأ اليوم الأول من الاحتفال بتكريم طلاب كلية تكنولوجيا الإدارة والعلوم التطبيقية والفنون​ والحقوق والدراسات القانونية​، فيما يشهد اليوم الثانى الاحتفال بطلاب كلية هندسة وتكنولوجيا الإعلام، هندسة وتكنولوجيا المعلومات، هندسة وعلوم المواد، بينما تم تخصيص اليوم الثالث للاحتفال بتخريج طلاب كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية​، برنامج الهندسة المعمارية​ -​ برنامج الهندسة المدنية، كما سيتم تكريم الحاصلين على درجات الدكتوراه والماجستير.