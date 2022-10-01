رضا حجازى: نستهدف تحقيق متعة التعلم بدمج التكنولوجيا فى البرنامج الدراسى

جدة - نرمين السيد - وانطلق العام الدراسى الجديد 2022-2023، اليوم السبت، الأول من أكتوبر، فى عدد من المحافظات بينها: الإسماعيلية، الفيوم، المنيا، أسيوط، بنى سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر، قنا، البحيرة، كفر الشيخ، وشمال سيناء، إلى جانب عدد محدود من مدارس محافظتى القاهرة والجيزة، أبرزها المدارس التابعة للكنائس.

وقال وزير التربية والتعليم، إن العام الدراسى الجديد سيكون عام عودة الطلاب إلى المدارس، باعتبارها المكان الطبيعى للتعليم والتعلم، مطالبا أولياء الأمور بالتعاون مع الوزارة فى بناء شخصية الطفل المصرى.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق متعة التعلم من خلال دمج التكنولوجيا بالبرنامج الدراسى، وبهجة النشاط من خلال تخصيص يوم للأنشطة أسبوعيا بالمدارس.

ووجه الوزير مديرى المديريات والإدارات التعليمية، بالنزول للمدارس فى جولات ميدانية، لمتابعة سير العملية التعليمية، وانتظام الدراسة، وتذليل أية عقبات تواجد أحد أطراف منظومة التعليم.

واعتبارا من غد الأحد الثانى من أكتوبر، تنتظم الدراسة بجميع محافظات الجمهورية، بإجمالى نحو 25 مليون طالب وطالبة بجميع صفوف التعليم قبل الجامعى.

مدارس دمياط تستعد لاستقبال الطلاب

وانتهت محافظة دمياط بقيادة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وعلى عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، من تجهيز 1079 مدرسة، لاستقبال أكثر من 450 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل.

ومن المقرر أن يعقد الوزير اجتماعا مع قيادات المحافظة بعد انتهاء جولته التفقدية، للاطمئنان على أوضاع المدارس ومدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد.