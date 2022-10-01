كلية رمسيس الجديدة تكرم أبناء الشهداء فى أول يوم دراسة

جدة - نرمين السيد - شهدت كلية رمسيس الجديدة، التابعة لسنودس النيل الإنجيلى، اليوم السبت، تكريما لأبناء شهداء الوطن، وتقديم أخلص معانى الاعتزاز والتقدير لأسر وأبناء شهدائنا الأبرار الذين سطروا بدمائهم الذكية صفحة خلود فى سجل التضحيات، لتبقى ذكراهم تعلن بجلاء أنه لا تفريط فى حق أمن الوطن وسلامة مواطنيه. وهم أسر وأبناء الشهيد اللواء طارق مصطفى المرجاوى، والشهيد الرائد أحمد سمير محمود الكبير.





وجاءت كلمات القس باسم بشرى، الأمين العام لمجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلى، بأن لا أحد ينسى الأبطال شهداء الوطن، الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن، وهذا التكريم أقل تقدير ويعد مناسبة للتأكيد على فكرة العطاء والتفانى فى حب الوطن، فهؤلاء الأبطال استشهدوا كى يعيش الوطن.

وقدم العقيد محمد يوسف، مأمور قسم الظاهر، كلمة تهنئة للطلاب ولإدارة الكلية بالعام الجديد، مشيدًا بدور الشهداء من ضحوا بحياتهم فى سبيل الوطن، الشهيد الذى أخذ على نفسه عهدًا يفدى بلاده بدمائه، وهم الآن ليسوا أمواتاً، وإنما هم أحياء يقيمون بيننا، نستلهم منهم معانى التضحية والفداء، ونستمد من تضحياتهم العزم، فكل التحية والتقدير لشهدائنا الأبرار.

كما عبرت الدكتورة وفاء رضا، مديرة إدارة الويلى التعليمية، عن شكرها لإدارة المدرسة لمشاركتها فى هذا التكريم الرائع، موجهة رسالة لأهالى الشهداء، بأننا جميعًا نفتخر بشهداء الوطن البواسل، ولكم منا كل التقدير والتحية والعرفان بالجميل.

وأكدت هالة توما، مديرة كلية رمسيس الجديدة، على حرص المدرسة فى بداية كل عام لتقديم التكريم لأبناء وأسر شهداء الوطن، مشيرة إلى تضحياتهم ستظل محل فخر واعتزاز لنا جميعًا، ولهم مكانة عالية عند الله وفي قلوب المصريين لانهم قدموا حياتهم دفاعًا عن الوطن.

وشارك بالحضور من قيادات الشرطة العقيد محمديوسف مأمور قسم الظاهر، والمقدم إسلام فوزرى بقطاع الأمن المركزى، والمقدم أحمد صلاح، والرائد حين وهبه، ومجموعة من ضباط قسم الظاهر. ومن الإدارة التعليمية، الدكتورة وفاء رضا، مديرة إدارة الويلى التعليمية، ومنى عبد الشافى، مديرة العلاقات العامة بإدارة الويلى، ومن قيادات السنودس القس باسم بشرى، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلى، وهالة توما، مدير كلية رمسيس الجديدة، والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.