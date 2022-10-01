سها جندى: لن ننسى دور أسقفية الخدمات فى «مراكب النجاة وحياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - شاركت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فى الاحتفالية التى نظمتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، والتى أقيمت بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ووزراء التضامن والتنمية المحلية والدكتور أحمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف والأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية والخبير العالمى هانى عازر وذلك فى مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





حضر الاحتفالية السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، وممثلين عن الوزراء وعدد من الكُتاب والصحفيين والإعلاميين.

وبدأ الحفل فعالياته بعرض أفلام وثائقية عن الأعمال التنموية التى قامت بها الأسقفية، وأيضا تقديم عدد من الأوبريتات الغنائية التى تعبر عن ذلك.

وقد قدمت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، خالص التهنئة لأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، بمناسبة مرور 60 عاما على إنشائها، والتى تعد الذراع التنموى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مشيرة إلى أنها تتمتع بتاريخ طويل فى العمل التنموى ولعبت دورا مهما ورائدا فى دعم القرى الأكثر فقرا والأسر الأكثر احتياجا فى جميع أنحاء مصر ولكل المصريين دون تمييز.

كما لفتت السفيرة سها جندى إلى التعاون المشترك بين وزارة الهجرة وأسقفية الخدمات العامة، فى عدد من الملفات وعلى رأسها التعاون فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية والحد من تلك الظاهرة، وذلك تحت مظلة المشروع القومى الكبير "حياة كريمة" الذى أطلقه رئيس الجمهورية، حيث تم تنسيق مشاركة الجاليات المصرية بالخارج لدعم أنشطة هذا المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى بهدف تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجا، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين هناك.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن الوزارة تسعى لتعظيم التعاون المشترك مع أسقفية الخدمات العامة والاستفادة من خبراتها لخدمة الأهداف المشتركة، مشيدة بما تحقق على الأرض من تعاون خلال الفترة الماضية فى مبادرة "مراكب النجاة".

وقالت: "أعضاء الأسقفية لم يدخروا جهدا فى المشاركة بعمليات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الآمنة ووصولهم للفئات المستهدفة فى القرى المصدرة لهذه الظاهرة، ولن ننسى دور الأسقفية فى جمع تبرعات عينية ومادية من مصريين فى عدد من الدول حول العالم بهدف دعم مبادرة حياة كريمة".

وفى ختام الاحتفالية، قام قداسة البابا تواضروس الثانى بتكريم سفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة، تقديرًا لدور الوزارة فى التعاون البناء والمثمر مع الكنيسة القبطية فى كافة المبادرات والمشروعات القومية الكبرى، كما كرم عددا من الوزراء الآخرين وكبار الشخصيات العامة.

يذكر أن أسقفية الخدمات العامة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنشئت عام 1962 ليمر على إنشائها هذا العام 60 عاما، وهى تشارك الدولة المصرية فى العديد من المبادرات ويأتى أبرزها مبادرة "حياة كريمة" ومشروعات أخرى تنموية واجتماعية.