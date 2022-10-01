فرقة موسيقى الشرطة تجوب جامعة القاهرة بالتزامن مع بدء الدراسة (صور)

جدة - نرمين السيد - واستقبلت جامعة القاهرة، الطلاب اليوم السبت، وسط استعدادات مكثفة بتوزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية.

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