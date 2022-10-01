وزير التعليم العالى يشهد استقبال الدفعة الثالثة من برنامج المنح الجامعية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وليزلى ريد رئيسة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، ورؤساء ونواب وممثلى الجامعات المصرية المشاركة فى هذا البرنامج، وذلك بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.

وفى مستهل كلمته، ثمن الوزير، التعاون المثمر على مدار السنوات الماضية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى العديد من المشروعات التعليمية والبحثية المشتركة التى تم تنفيذها فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، مقدما الشكر للجامعة الأمريكية بالقاهرة والجامعات المشاركة لتنفيذها هذا البرنامج، وقدم التهنئة للطلاب الحاصلين على المنحة، متمنيا لهم مواصلة النجاح والتفوق خلال سنوات دراستهم المقبلة.

وخلال مراسم الاحتفال، أكد وزير التعليم العالى، أهمية البرنامج فى دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسؤولية البيئية فى مصر، من خلال التركيز على الدراسة الجامعية فى مجالات "المياه، والطاقة، والزراعة، والتمريض"، وذلك عبر تقديم فرص لتعليم جامعى ترتكز على أسس المعرفة والابتكار والبحث العلمى، وتتسم بالتميز، والتعليم التجريبى وريادة الأعمال والإعداد الجيد لسوق العمل، مع إتاحة الفرص للقيام بأبحاث علمية من شأنها خلق أثر إيجابى وفعال للطلاب والمؤسسات التعليمية المشاركة والمجتمع المصرى ككل.

كما قدم الدكتور عاشور التهنئة بمناسبة قرب بدء عام دراسى جديد، متمنيا أن يكون هذا العام "عام بذل وعطاء" حتى يكون قطاع التعليم العالى والبحث العلمى فى مستوى التطلعات والآمال المرجوة منه، خصوصا فى عالم تزداد فيه وتيرة التطور والتنافس فيه يوما بعد يوم، وتستلزم بصورة متنامية امتلاك العلم.

وأشار إلى وجود آلية صارمة للتقويم والمتابعة والإنجاز، مكنت من التخطيط العلمى للمشروعات العلمية والبحثية طبقا للمعايير المعمول بها على المستوى الدولى، وساهمت هذه الإجراءات فى تسهيل تقييم المؤسسات التعليمية العليا فى مصر، ووضعها ضمن أفضل المؤسسات والنظم التعليمية الموجودة فى العالم، موضحا أنه من ضمن تلك الإجراءات كان حرص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على عقد اتفاقيات تعاون مع هيئات ومؤسسات تعليمية أقليمية ودولية، بما يعود بالنفع على الطلاب المصريين فى مرحلة التعليم الجامعى، وذلك لنقل الخبرات والمهارات العالمية المواكبة للعصر، من أجل تخريج شباب مصرى قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن برنامج المنح الجامعية يعد مثالا حيا لإحدى الاتفاقيات التى عقدت مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذى تقوم على تنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالشراكة مع 8 جامعات حكومية، وخاصة، وأهلية هى "جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، جامعة المنصورة، جامعة أسيوط، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، جامعة العلمين الدولية، جامعة بدر بالقاهرة"، مؤكدا أن هذا التعاون المثمر والشراكات الناجحة بين الجامعات المصرية المختلفة يسهم بشكل فعال فى تبادل الخبرات وصقل المهارات اللازمة لمواكبة التطور السريع فى المجتمع.

وفى ختام كلمته، أكد الوزير للطلاب أن قبولهم فى هذا البرنامج ما هو إلا بداية طريق من العمل الجاد والمستمر نحو تحقيق أهدافهم وصقل خبراتهم واكتسابهم للمهارات الأساسية اللازمة لنجاحهم وتفوقهم فى المجتمع، مطالبا باغتنام تلك الفرصة الثمينة، بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من جميع البرامج والأنشطة الأكاديمية وبذل المزيد من الجهود؛ لتحقيق التفوق والنجاح.

ومن جانبها، أعربت رئيسة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، عن سعادتها باختيار هؤلاء الطلاب من بين أكثر من 6000 طالب وطالبة من مختلف محافظات الجمهورية، والذين تقدموا للحصول على هذه المنحة، متمنية لهم مزيد من التقدم خلال حياتهم القادمة.

وفى كلمته، وصف الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم بأنه استثنائيا حيث يتطلع 140 شابا وشابة إلى الالتحاق بالبرنامج، ليصبحوا أدوات للتغيير، وحل المشكلات، وباحثين ورواد أعمال قادرين على تنفيذ رؤية مصر 2030، مضيفا أنه سيتم إلحاق غالبية هؤلاء الطلاب بتخصصات مرتبطة بتحديين عالميين وهما تغير المناخ والصحة العامة.

كما أعرب الدكتور أحمد دلال، عن سعادته ببدء برنامج التمريض القائم على نظام الساعات المعتمدة، والذى يقدم باللغة الإنجليزية فى جامعة القاهرة، وعين شمس، وأسيوط، والمنصورة، وكان هذا البرنامج من أهم مقترحات الاجتماع الافتتاحى للهيئة الاستشارية "لبرنامج المنح الدراسية" فى يونيو 2020

وعلى هامش الاحتفال، تم عقد لقاء بين الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وليزلى ريد، رئيسة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، ورؤساء ونواب وممثلى الجامعات المصرية المشاركة فى برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للعام الدراسى 2022-2023.

وتناول اللقاء، مناقشة عدة موضوعات منها قبول طلاب برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للعام الدراسى 2023-2022، توقيع الاتفاقيات الفرعية مع الجامعات المصرية، مؤتمر التغير المناخى "COP-27"، والذى سيعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر المقبل.

وخلال اللقاء أكد الوزير على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بمنظومة التعليم العالى، مشيرا إلى دور الجامعات فى تحقيق أهداف الدولة، من حيث دراسة العلوم الحديثة مثل، "الذكاء الاصطناعى، وتحليل البيانات، والبرمجة وتقنيات الشمول المالى"، مشيرا إلى تقرير Coursera Campus الأخير الذى ظهر فى مصر أن "طلاب المنصة ينجذبون نحو المهارات التكنولوجية مثل، هندسة البرمجيات واختبار البرمجيات، وهندسة البرمجيات التى تعدهم لإطلاق مشاريعهم الخاصة فى مواقع الشركات الناشئة المتنامى فى البلاد.

وأضاف أن الهدف من هذا اللقاء هو صياغة برامج تعليمية جديدة تستند إلى عدد من المبادئ مثل، الإبداع، والابتكار، لأتاحت الفرص لشباب الباحثين فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للاستفادة منها، مشيرا إلى أن برنامج المنح المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هو مجرد مثال واحد على العديد من المشاريع الجارية الناجحة بين وزارة التعليم العالى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر والجامعة الأمريكية فى القاهرة.