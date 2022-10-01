انت الان تتابع خبر بالصور .. الإسكان تعلن عن إنشاء سكن اجتماعي ومتميز في مدينة العلمين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة الدكتور عاصم الجزار على إنشاء وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتميز وسكن مصر داخل مدينة العلمين الجديدةوأوضحت وزارة الإسكان خلال زيارة ميدانية موسعة نظمتها لوفد من طلاب إحدى الجامعات إلى مدينة العلمين الجديدة أن هذه المشاريع تأتي للرد على الكثير من الشائعات التي أثيرت خلال الفترة الماضية حول أن مدينة العلمين الجديدة يتم تنفيذها لغير المصريين أو لفئة معينة من فئات الشعب المصري

وأشارت الوزارة أنه المدينة سوف يتوفر بها مدرسة تعليم أساسى وحضانة ومسجد وملاعب، وجامعة أهلية، وفرع للأكاديمية البحرية وغيرها من الخدمات الأساسية التي يجتاحها المواطنون في حياتهم اليومية.