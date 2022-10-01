انت الان تتابع خبر رضا حجازي يوجه رساله هامة بمناسبة بدء العام الداسي الجديد : ألم يدوم مدى الحياة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة إلي كافة طلاب المراحل التعليمية في جميع مدارس جمهورية مصر العربية بمناسبة انطلاق العام الدارسي الجديد اليوم السبت الموافق الأول من شهر أكتوبر لعام 2022.وأضاف حجازي في رسالته أهنئ أبنائي الطلاب وزملائي المعلمين وأولياء الأمور بالعام الدراسي، مطالباً الطلاب ببذل أقصي ما في وسعهم خلال العام الجديد لكى تتعلموا بشكل حقيقي، لتكونوا جاهزين للمستقبل.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عملية اهمال التعليم هي خطيرة للغاية ويجب على أولياء الأمور الانتباه لذلك، مؤكداً أن ألم الدراسة لحظة وتنتهى ثم يكون هناك مستقبل مشرق بينما إهمالها ألم يدوم مدى الحياة.