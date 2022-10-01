انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم السبت 1 أكتوبر 2022: ذروة الموجه الحارة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم السبت الموافق الأول من شهر أكتوبر والذي يصادف أول أيام العام الدارسي الجديد 2023 سوف يكون ذروة الموجه الحارة التي تضرب البلاد خلال هذه الأيام.وأوضحت هيئة الأرصاد أنه سوف يسود طقس شديد الحرارة في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات المساء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 1 أكتوبر 2022:

1- القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة

3- مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة.

4- سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجة.

5- قنا العظمى 43 درجة والصغرى 23 درجة.

6- أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة.