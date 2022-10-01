الرئيس السيسي يهنئ جورجيا ميلوني على فوز حزبها في الانتخابات العامة الإيطالية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أكتوبر 2022 10:32 صباحاً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى جورجيا ميلوني؛ بمناسبة فوز حزبها في الانتخابات العامة بإيطاليا.. متمنياً لها التوفيق والنجاح في قيادة إيطاليا نحو الرخاء والمستقبل المشرق.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - في رسالة تهنئة بعثها إلى جورجيا ميلوني - "أتقدم بخالص التهنئة إلى السيدة جورجيا ميلوني على فوز حزبها في الانتخابات العامة في جمهورية إيطاليا الصديقة، متمنياً لها التوفيق والنجاح في قيادة إيطاليا نحو الرخاء والمستقبل المشرق".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "كما أتطلع للعمل مع ميلوني في إطار الشراكة الراسخة التي تجمع مصر وإيطاليا من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما ونقلها إلى آفاق أرحب من التعاون المثمر في جميع المجالات، وعلى نحو يتسق مع تاريخ البلدين العريق وحضارتهما العظيمة، ولما فيه الخير للشعبين الصديقين والإنسانية جمعاء".

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.