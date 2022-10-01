انت الان تتابع خبر لفترة غير محددة .. قطع المياه عن هذه المناطق بـ”الإسكندرية” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في الإسكندرية أنه عن قطع المياه اليوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022 في (لعامرية شارع القسم، الهجانة، كينج مريوط، الكابلات، نجع أبودومة.وأوضحت مياه شرب الإسكندرية ، أنه سوف بتم قطع المياه لفترة غير محددة بداية من الساعة السادسة صباحاً حتي الانتهاء من الأعمال ، بسبب أعمال الهيئة العامة للطرق والكباري في مشروع كوبري الدوران الجديد بالعامرية، ما يستلزم ترحيل بعض خطوط المياه الرئيسية المتعارضة مع الكوبري.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.