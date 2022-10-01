مواطنون: مبادرة «كلنا واحد» تؤكد حرص السيسى على إدخال الفرحة بقلوب أبنائه

جدة - نرمين السيد - وقال المواطنون: "دائما فى مثل تلك الأيام، يكون أطفالنا سعداء بأجواء شراء مستلزمات الدراسة، وبالملابس الجديدة، بينما نكون نحن فى حالة ترقب وخوف من تكلفة تلك الفرحة، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسى بدد خوفنا هذا العام، من خلال مبادرة كلنا واحد، التى تنظمها وزارة الداخلية لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة".

وقالت السيدة علية حمدى، إنها أم لثلاثة أبناء، اثنان منهم فى المرحلة الابتدائية، والثالث فى الصف الأول الثانوى، مشيرة إلى أنها بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، كانت تشعر بقلق شديد من عدم قدرتها على تلبية رغبات فلذات أكبادها فى شراء ما يحتاجون لبدء العام الدراسى الجديد، إلا أن مبادرة (كلنا واحد)، أتاحت لها الفرصة لشراء مستلزمات الدراسة بأسعار رائعة وبجودة تنافسية؛ ما مكنها من إدخال البهجة والفرحة على قلوب أطفالها.

من جهته، قال ناصر عبداللطيف" إن تلك المبادرة الكريمة ليست بجديدة على الرئيس الإنسان عبدالفتاح السيسى، الذى يشعر دائما بأوجاع وهموم أبنائه وأشقائه من المواطنين، خاصة فى ظل الظروف الطاحنة التى يعيشها العالم أجمع فيما بعد أزمة جائحة كورونا، وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية، والتى جعلت مستويات الأسعار العالمية تصل إلى مستويات غير مسبوقة؛ ما أثر على القوة الشرائية للمواطن المصرى، إلا أن (كلنا واحد) مكنته من شراء جميع مستلزمات الدراسة لأبنائه الاثنين، بأسعار تنافسية، وسمحت له بإدخال الفرحة والسرور على طفليه، بعدما كان يخشى من عدم تلبية احتياجاتهما بسبب ارتفاع الأسعار".

وبوجه بشوش مبتسم، قالت الحاجة سنية عبدالشكور": النهارده عرفت يعنى إيه الجمهورية الجديدة اللى الكل بيتكلم عنها، يعنى ألاقى الدولة موفرة لى أبسط احتياجاتى بأسعار مناسبة، تخلينى قادرة أفرح ولادى الأربعة وألبى كل احتياجاتهم.. ده لقيته فعلا فى مبادرة (كلنا واحد).. أنا اشتريت ملابس المدرسة، والأحذية، والكشاكيل، والأقلام، والمساطر، والألوان، وشنط المدارس، والزمزميات وكل حاجة من هنا بأسعار فى متناول إيدى ولله الحمد.. بجد كل الشكر للرئيس الحنون على ولاده الرئيس عبدالفتاح السيسى".

وبدوره، قال أحمد منير" إن مبادرة (كلنا واحد) منذ إطلاقها، وعلى مدار مراحلها الثلاثة والعشرين، أسهمت فى تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى، خاصة وإنها دائما ما تلبى احتياجاته فى مختلف المناسبات والأعياد، سواء الدينية، أو القومية، أو حتى مع بدء العام الدراسى، مؤكدا أن من أهم مميزاتها، اهتمامها بجودة المنتجات مع انخفاض أسعارها، لتحقيق للمواطن المعادلة الصعبة فى العملية الشرائية".

ومن جهتها، أعربت سامية عبدالعزيز عن شكرها لوزارة الداخلية، لحرصها على إطلاق مثل هذه المبادرات، والتى تعكس تطور الفكر الأمنى للوزارة، وإيمانها بضرورة المشاركة المجتمعية الفعالة، خاصة فى الأعياد والمواسم الاجتماعية، والدينية، والوطنية؛ ما من شأنه مد جسور الثقة بين المواطن ورجال الشرطة.

وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت فى بداية سبتمبر الماضى، فاعليات المرحلة الـ 23 من مبادرة (كلنا واحد)، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة قرب بدء العام الدراسى الجديد لمدة شهر كامل، قبل أن تعلن مدها حتى نهاية شهر أكتوبر الجارى.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، واستمرارا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى، من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى، لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وقامت وزارة الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجارى، بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد (2022/2023)؛ لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (أدوات مدرسية – زى دراسى – أحذية) بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 30%، مع الاستمرار فى توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60 %.

وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، إذ تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (من هنا).

وقامت الداخلية بالتنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية من خلال (814 منفذا – و6 معارض رئيسية– و17 معرضا فرعيا) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال المستلزمات والأدوات المدرسية، للمشاركة فى المبادرة.

كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بالتعاون مع منتجى ومصنعى الزى المدرسى، وأصحاب المكتبات الكبرى، وعرضها للبيع من خلال (سيارات متحركة - منافذ ثابتة - معارض) تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديريات.

من جهته، قام قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية، من خلال "منظومة أمان"، التى تسهم فى توفير السلع الأساسية التى تمس احتياجات المواطنين، بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار، بتجهيز 32 ألف حقيبة مدرسية، بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلاب المدارس بـ (المناطق الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية) على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومختلف مديريات الأمن.

وتواصل وزارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام الجارى.