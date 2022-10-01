عاجل.. إلغاء الاحتفال بمولد السيد البدوى هذا العام

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور طارق رحمى - فى بيان اليوم السبت - أنه سيتم الاحتفال بتنظيم أمسية دينية بمسجد "السيد البدوى" فى طنطا يوم 7 أكتوبر الجارى فقط، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
وقال المحافظ: "إننا يجب أن نتخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.. ولن نتراخى عن ذلك، خصوصا مع الأعداد الكبيرة التى تصل إلى مليون شخص خلال الاحتفالات بمولد السيد البدوى".
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