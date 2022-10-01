أمين الاتحاد العربى للنقل البرى: مصر لديها تجربة فريدة بدعم من السيسى

جدة - نرمين السيد - وقال العبداللات، فى تصريحات خاصة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش أحد المؤتمرات فى قطاع الاستثمار، إن العالم العربى يفتخر بالتجربة المصرية وما تشهده مصر من مشروعات فى البنية التحتية وقطاع النقل، مشددا على أن مصر تشهد ثورة فى مجال النقل بتوجيهات ودعم من الرئيس السيسى وبإشراف وتنفيذ وزير النقل كامل الوزير.

وأضاف أن هناك عدة مشروعات كبيرة على مستوى القطر المصرى يشهد لها الجميع وخصوصا فى قطاعات النقل والكهرباء والطرق، مشيرا إلى أن هذه المشروعات نموذج يحتذى به فى مجال النقل العربى.

ونوه أمين عام الاتحاد العربى للنقل البرى، إلى أن مصر منطقة لوجستية كبيرة فى عملية تبادل البضائع ونقلها عبر القطر العربى والأفريقى، مؤكدا أن فرص الاستثمار فى مصر واعدة فى عدة مجالات ومنها مشروعات النقل.

وكشف أن الاتحاد العربى للنقل البرى يضم أكثر من 7 شركات نقل مصرية كبرى، لافتا إلى وجود تعاون كبير بين الأقطار العربية فى قطاع النقل خاصة نقل البضائع.

وأعرب عن أمله فى تقديم المزيد من التسهيلات والإجراءات الجمركية لنقل البضائع بين مصر والأردن، باعتباره موقعهما الاستراتيجى المهم مما يجعلهما بوابة لدول أخرى مثل دول الخليج والعراق وسوريا وإفريقيا أيضا.

وأشار إلى أن التعاون المصرى الأردنى العراقى يعد نموذجا يحتذى به فى العديد من القطاعات ومنها النقل، موضحا أن قادة الدول الثلاث دائما يؤكدون على المضى قدما نحو المزيد من التعاون والتنسيق فى كافة القطاعات وعلى رأسها نقل البضائع مما يؤدى إلى تحريك الاقتصاد لأن النقل هو عصب الاقتصاد.

ولفت أمين عام الاتحاد العربى للنقل البرى، إلى أن الاتحاد يناقش دائما مسألة إزالة المعوقات النقل العربى إلى السوق الإفريقية فى عدة اجتماعات لوزراء النقل العرب تحت مظلة الجامعة العربية، معربا عن أمله فى تنفيذ التوصيات على أرض الواقع من ناحية التبادل التجارى ما بين الدول العربية وإفريقيا قريبا.

وشدد على ضرورة تطبيق الثورة الرقمية خاصة فى مجال النقل والتى شملتها توصيات الاتحاد العربى فى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى توصيات كثيرة لسهولة التبادل التجارى، خاصة أن مصر تمتلك موقع استراتيجى يساعد على عملية التداول بين الدول العربية وإفريقيا والمشرق العربى أيضا.

وتابع أن الاتحاد العربى للنقل البرى، حريص على متابعة الشركات التى تعمل على خطوط وشبكات النقل العربى، معربا عن فخره واعتزازه بأن هذه الشركات هم الأعضاء الرئيسيين فى الاتحاد العربى.

وأردف أن الاتحاد على تواصل مستمر مع هذه الشركات فى كافة الدول العربية من أجل العمل على إنهاء المشكلات أو معوقات العمل لمصلحة العمل العربى المتكامل، مشيرا إلى أن الاتحاد دائم الانعقاد بشكل سنوى وكان آخر اجتماعاته بالقاهرة.

وكشف أن الاتحاد سيعقد اجتماعه القادم فى الرياض بالسعودية وسيبحث عدة مواضيع ومنها اللقاء على مستوى وزراء النقل العرب فى البحر الميت بالأردن فى شهر مارس القادم.