بعد تجديدها.. البابا تواضروس يدشن الكنيسة المرقسية بالأزبكية

جدة - نرمين السيد - ويشاركه الصلوات عدد من أساقفة الكنيسة القبطية، ويعقب التدشين إقامة صلوات القداس الإلهى. يذكر أن الكنيسة المرقسية كانت مقر البطريرك قبل بناء الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

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